Восъчна фигура на Конър Макгрегър разгневи феновете в Ирландия

Нова восъчна фигура на Конър Макгрегър в родината му Ирландия предизвика хапливи коментари, критики и подигравки в социалните мрежи.

Творението беше изложено малко повече от седмица преди двубоя на MMA звездата срещу Флойд Мейуедър в най-очакваното събитие на лятото за феновете на бойните спортове.



Националният музей на восъчните фигури в Ирландия показа фигурата на Макгрегър на официално откриване пред над 500 души, а лично бащата на боеца Тони Макгрегър демонстрира изработката.

Но негативните отзиви не закъсняха - феновете на Конър твърдят, че лицето на восъчната фигура няма нищо общо с това на оригинала и настояват тя да бъде коригирана или премахната.



Директорът на музея Ед Колман реагира на критиките и обясни, че е трудно да се угоди на всички, а критичността в социалните мрежи е нещо обичайно. Според него виделите фигурата на живо в музея до един са били много впечатлени.





Макгргър излиза Мейуедър в боксова среща 26 август в Лас Вегас, а двубоят ще се излъчи на живо по Mtel Sport 2.

