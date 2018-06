Тенис Финалът Григор Димитров – Ник Кирьос на живо по Mtel Sport 1 20 август 2017 | 11:13 - Обновена 0 0 0 3 15 ще излъчи на живо мача за титлата на турнира в Синсинати между Григор Димитров и Ник Кирьос. Първата ни ракета излиза за първия си финал на турнир от сериите ATP Masters 1000, а началото на двубоя е 23:00 часа. Двамата са се срещали само веднъж до момента – на турнира в Индиън Уелс през 2015 г., където Димитров надделя трудно в 3 сета. За да стигне дотук първата ни ракета премина през Фелисиано Лопес, Хуан Мартин дел Потро, Юичи Сугита и Джон Иснър, като срещу последния Димитров измъкна победата след 2 тайбрека – 7:6 (4), 7:6 (10).

Турнирът в Синсинати е част от US Open сериите и се явява генерална репетиция преди последния за годината турнир от Големия шлем – Откритото първенство на САЩ. Наградният фонд при мъжете в Синсинати, тази година достига внушителните 4,97 милиона долара.

First @ATPWorldTour Masters 1000 final for @GrigorDimitrov!#CincyTennis pic.twitter.com/sD2vfF3Tis — Tennis TV (@TennisTV) August 19, 2017 The final stage is set! @NickKyrgios v @GrigorDimitrov: Who do YOU think will take home the @CincyTennis ? Vote: https://t.co/kJkAlgcQuB pic.twitter.com/S01BV0P52a — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 20, 2017

