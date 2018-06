Гришо ще се изкачи до №9 в света!

Григор Димитров ще се завърне сред десетте най-добри тенисисти в света от първия ден на следващата седмица.

Гришо победи Джон Иснър на полуфиналите от турнира в Синсинати, което му гарантира изкачване с две позиции в подреждането до №9. Той ще изпревари Милош Раонич и Кей Нишикори.

На финала в САЩ българинът ще спори за титлата с австралиеца Ник Кирьос. Двубоят е тази вечер, като ще започне след 23:00 часа и ще бъде излъчен на живо по Mtel Sport 1.

The final stage is set! @NickKyrgios v @GrigorDimitrov: Who do YOU think will take home the @CincyTennis ? Vote: https://t.co/kJkAlgcQuB pic.twitter.com/S01BV0P52a