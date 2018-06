Тенис Симона Халеп за пропуснатия шанс да стане №1 12 юли 2017 | 10:25 - Обновена 0 0 0 0 3



Новият пропуснат шанс обаче по никакъв начин не обезсърчава Симона Хлеп. "Хубаве е да бъдеш в топ 10 толкова дълго време. Много съм доволна от моето представяне. Разбира се, една от моите цели е да стигна до №1. Имах още един шанс тук. Мога да кажа, че бях близо. Но това не ме афектира в голяма степен, тъй като аз мисля, че пред мен има още много години. Така че, може би ще имам още шансове. Близо съм, така че просто трябва да продължа да работя", заяви на пресконференцията след мача 25-годишната Симона Халеп.



, въпреки че звездата на чешкия тенис отпадна още във втория кръг на "Уимбълдън". "Чувствам, че тя заслужава да бъде там. Каролина притежава най-добрият сервис след Серина. Така че браво на нея. Тя играе наистина добре през тази година. Мисля, че сега тя е щастлива", добави румънката.



