Тенис Винъс Уилямс е на полуфинал на "Уимбълдън"! 11 юли 2017 | 18:01 - Обновена



Американката постигна 86-ата си победа в юбилейния мач номер 100 на “Уимбълдън” и стана най-възрастната полуфиналистка в турнира от 1994 година насам, когато Мартина Навратилова загуби битката за трофея от Кончита Мартинес.

"She continues to take care of business"



The moment Venus Williams reached her second straight #Wimbledon semi-final... pic.twitter.com/V8woBJlJZ2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2017

В първия сет само за половин час Винъс наложи превъзходството си на корта, печелейки крайно убедително своите сервис-геймове. В нито един момент не се стигна до дюс, камо ли брейк-пойнт, а и интрига на практика нямаше, защото Остапенко се пропука още при първото си подаване. Винъс имаше шанс за пробив при 40-30 и го реализира веднага, за да поведе с 1:0 части, а любопитното бе, че в началото на втория сет пък американката трябваше да отразява възможност за брейк, но се справи. Остапенко обаче съвсем загуби ритъм в следващия момент и откакто стигна до въпросния брейк-пойнт, допусна пробив на нула след седем последователни точки за Винъс.

20 Championships played. 10 semi-finals reached.@Venuseswilliams beats Jelena Ostapenko 6-3, 7-5 to move within one match of the final pic.twitter.com/1ahBgXZlPf — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2017

Остапенко продължаваше, както и преди, да се опитва да запише печеливш удар с всяко свое отиграване, но този път не намираше очертанията на корта със същото безмилостно постоянство като в Париж. Успеваемостта на Уилямс от първи сервис се наруши в шестия гейм и тя с двойна грешка подари пробив на 20-годишната си опонентка, която после затвърди убедително и възстанови паритета в сета. Остапенко обаче направи три от 21 непредизвикани грешки при 5:5 и допусна по елементарен начин да бъде пробита отново, след което пък Уилямс спечели подаването си на нула и узакони прогреса си към полуфиналите.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 4046

