Тео Ернандес: Дойдох в най-добрия отбор в света

Real Madrid's new signing Theo Hernandez's attempt at kick-ups is the funniest thing you'll see tonight.



pic.twitter.com/kGfyD0XGuq — Soccer AM (@SoccerAM) July 10, 2017 От Атлетико опитваха няколко пъти да убедят играча да остане, след като през миналата година направи впечатляващ сезон под наем в Новото попълнение на Реал Мадрид Тео Ернандес заяви, че се е присъединил към най-добрия отбор в света, след като европейските шампиони представиха последното си ново попълнение. 19-годишният френски ляв защитник е първият играч от 17 години насам, който е трансфериран от Атлетико в Реал, където остава неговият 21-годишен брат Люка."Много съм щастлив и ентусиазиран, че вече съм част от най-добрия отбор в света. Благодаря на привържениците за подкрепата, която получих от тях, заяви Тео Ернандес на пресконференция. Различни отбори ме искаха, но за мене най-добрата опция е да дойда в Реал и да се развивам тук.От Атлетико опитваха няколко пъти да убедят играча да остане, след като през миналата година направи впечатляващ сезон под наем в Алавес , но той не спря да обяснява, че сърцето му е в Реал Мадрид. Попитан дали е готов да излезе в едно мадридско дерби срещу брат си, той отговори: "Нормално е да са случи, няма да бъде война. В Атлетико са разочаровани, че са изпуснали такъв талантлив играч, но нямало какво да направят повече, а и 12-кратните европейски шампиони са им платили около 30 милиона евро.

