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БГ Футбол

Ясен е съставът на Лудогорец, Моци смени номера

11 юли 2017 | 08:21 - Обновена
Ясен е съставът на Лудогорец, Моци смени номера
Вчера УЕФА официално обяви картотекираните за мачовете с Жалгирис 21 играчи на Лудогорец. В него няма изненади, като логично Георги Дерменджиев в взел в групата младия халф Ерол Дост, който направи много силна подготовка и впечатли своя наставник. Няма го единствено Венци Керчев, което се очакваше.

Любопитното е, че Козмин Моци е сменил своя номер и вместо с 27, ще играе с 30.

Ето и групата на “орлите”:

Вратари: Браун, Ренан

Защитници: Сисиньо, Терзиев, Натанаел, Пластун, Моци, Василев

Халфове: Саша, Кампаняро, Анисе, Дяков, Дост, Вандерсон, Марселиньо, Лукоки, Мисиджан

Нападатели: Кафу, Кишада, Кешерю, Пауло

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Спортни новини		 Прочетена 26081

Добави коментар ›› Коментари (10)

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УСПЕХ
(Гост) 10
отговор
12 юли 2017 | 08:00

УСПЕХ ЛУДОГОРЦИ, 0-2 Рейтинг: 0 1

Домус ага
(Гост) 9
отговор
11 юли 2017 | 16:27

за милиони няма закони..... Рейтинг: 1 3

Домус ага
(Гост) 8
отговор
11 юли 2017 | 17:12

Дават им български паспорти и стават бг граждани...Друг е въпроса,че за да ти дадат бг паспорт трябва да работиш и живееш в България 5 години...За милиони н Рейтинг: 1 3

Кой е малко по-равен от о
(Гост) 7
отговор
11 юли 2017 | 15:09

Извън ЕС са 12 футболисти, т.е. с 9 футболисти Лудогорец е заобиколил наредбата на БФС. Рейтинг: 2 4

А правилата, кога?
(Гост) 6
отговор
11 юли 2017 | 15:01

Аржентинците и бразилците в отбора са най-малко 7 човека + един от Украйна. Защо пак не се спазват правилата? Рейтинг: 1 2

gost
(Гост)
11 юли 2017 | 22:22

за да питате вие от Микре и пак да не знаете, ма.мка ви долна!! Рейтинг: 0 1

Цокачев
(Гост) 5
отговор
11 юли 2017 | 13:12

МОЦИИИИИИ МОЦИИИИИИИИИИИ МОЦИИИИИИИИИИИИ Рейтинг: 0 1

Паисий
(Гост) 4
отговор
11 юли 2017 | 12:14

Неграмотни спорталци, вратарят се казва Броун Рейтинг: 2 0

Spas
(Гост) 3
отговор
11 юли 2017 | 11:15

В този "български" отбор има само 3ма българи, интересно как са ги картотекирали в БФС, и как изпълняват ограничението за 3ма извън ЕС. Рейтинг: 4 14

Валдано
(Гост)
11 юли 2017 | 11:21

ТИ ПРАВИШИ.РАЗЛИКА МЕЖДУ КЛУБЕН И НАЦИОНАЛЕН ОТБОР ТЪПАНАР. Рейтинг: 11 2

blue
(Гост)
11 юли 2017 | 12:58

На повечето Домусбей им изкарва БГ паспорти веднага като дойдат, е това е интересно как става.. с много пари най-вероятно хахах Рейтинг: 1 3

Orelat
(Гост) 2
отговор
11 юли 2017 | 10:55

Успех! Рейтинг: 12 2

SS1
(Гост) 1
отговор
11 юли 2017 | 09:08

В първия момент си помислих, че е сменил резбата :). Успех на всички български отбори! Рейтинг: 17 4 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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