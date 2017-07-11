Ясен е съставът на Лудогорец, Моци смени номера

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Икарди и Уанда по-горещи от всякога
Въпреки че не бе повикан в националния отбор на Аржентина за предстоящото Световно първенство в Русия, Мауро Икарди вече събира сили за следващия сезон на Сейшелските острови. A post shared by Wanda ...Виж още
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БГ Футбол
Вчера УЕФА официално обяви картотекираните за мачовете с Жалгирис 21 играчи на Лудогорец. В него няма изненади, като логично Георги Дерменджиев в взел в групата младия халф Ерол Дост, който направи много силна подготовка и впечатли своя наставник. Няма го единствено Венци Керчев, което се очакваше.
Любопитното е, че Козмин Моци е сменил своя номер и вместо с 27, ще играе с 30.
Ето и групата на “орлите”:
Вратари: Браун, Ренан
Защитници: Сисиньо, Терзиев, Натанаел, Пластун, Моци, Василев
Халфове: Саша, Кампаняро, Анисе, Дяков, Дост, Вандерсон, Марселиньо, Лукоки, Мисиджан
Нападатели: Кафу, Кишада, Кешерю, Пауло
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(Гост) 10
отговор
УСПЕХ ЛУДОГОРЦИ, 0-2 Рейтинг: 0 1
(Гост) 9
отговор
за милиони няма закони..... Рейтинг: 1 3
(Гост) 8
отговор
Дават им български паспорти и стават бг граждани...Друг е въпроса,че за да ти дадат бг паспорт трябва да работиш и живееш в България 5 години...За милиони н Рейтинг: 1 3
(Гост) 7
отговор
Извън ЕС са 12 футболисти, т.е. с 9 футболисти Лудогорец е заобиколил наредбата на БФС. Рейтинг: 2 4
(Гост) 6
отговор
Аржентинците и бразилците в отбора са най-малко 7 човека + един от Украйна. Защо пак не се спазват правилата? Рейтинг: 1 2
(Гост)
за да питате вие от Микре и пак да не знаете, ма.мка ви долна!! Рейтинг: 0 1
(Гост) 5
отговор
МОЦИИИИИИ МОЦИИИИИИИИИИИ МОЦИИИИИИИИИИИИ Рейтинг: 0 1
(Гост) 4
отговор
Неграмотни спорталци, вратарят се казва Броун Рейтинг: 2 0
(Гост) 3
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В този "български" отбор има само 3ма българи, интересно как са ги картотекирали в БФС, и как изпълняват ограничението за 3ма извън ЕС. Рейтинг: 4 14
(Гост)
ТИ ПРАВИШИ.РАЗЛИКА МЕЖДУ КЛУБЕН И НАЦИОНАЛЕН ОТБОР ТЪПАНАР. Рейтинг: 11 2
(Гост)
На повечето Домусбей им изкарва БГ паспорти веднага като дойдат, е това е интересно как става.. с много пари най-вероятно хахах Рейтинг: 1 3
(Гост) 2
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Успех! Рейтинг: 12 2
(Гост) 1
отговор
В първия момент си помислих, че е сменил резбата :). Успех на всички български отбори! Рейтинг: 17 4