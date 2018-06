Тенис Мъри на исторически четвъртфинал на "Уимбълдън" 10 юли 2017 | 19:07 - Обновена 0 0 0 1 2

Шотландецът зарадва феновете на централния корт веднага след като Йохана Конта се бе превърнала в първата британка на четвъртфинал на “Уимбълдън” от 1984 година насам. Мъри може да се похвали с 23-о класиране на четвъртфинал от последните си 25 участия в събития от Големия шлем. Световният номер 1 не предложи нещо феноменално на корта, но пък може заслужено да се похвали с десети пореден четвъртфинал на “Уимбълдън”, като в историята само Джими Конърс (11, 1972-1982) може да се похвали с повече, а Роджър Федерер също е с десет до 2012 година.

Беноа Пер направи цели десет двойни грешки, вкара само 54 процента от първия си сервис и 44 от втория, като общо сбърка цели 44 топки, докато Мъри - само 8. Шотландецът стигна до победата за 2 часа и 23 минути, а в първия сет двамата си направиха по два пробива, като при 6:5 Мъри пропусна два сетбола, но впослествие бе безпощаден в тайбрека. Следващите две части не бяха така драматични и грешките на Пер в комбинация с неправилни избори на удари, плюс добрата защита на Мъри наклониха везните в полза на британеца.



Следващият съперник на Мъри ще бъде Сам Куери, който елиминира Кевин Андерсън с 5:7, 7:6(5), 6:3, 6:7(11), 6:3. 57° match vinto da @andy_murray a #Wimbledon! #tennis #ATP (via @Wimbledon) pic.twitter.com/xyYLNw190L — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) July 10, 2017



