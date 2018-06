Моторни спортове Българите с обещаващ старт на рали "Пътят на коприната", Петерханзел лидер след два етапа 10 юли 2017 | 11:59 - Обновена 0 0 0 1 0 Българският екипаж на международното оф-роуд рали "Пътят на коприната" в състав Петър Ценков с навигатор Пламен Николов заемат 11-ата позиция след първите два дни на състезанието. Те останаха на едва четири минути от топ 10 в генералното класиране. Първият етап в събота приключиха на 16-а позиция, а в неделя вдигнаха темпото със своя Opel Antara T1 на крачка от първата десетка. В челото на класа при автомобилите стои триото на Peugeot, водено към момента от победителя на рали Дакар Стефан Петерханзел. С изоставане от по-малко от две минути зад него са наредени Сирил Депре и Себастиан Льоб, който спечели първия етап на маратона в събота. За Mini към момента най-бърз е Брус Мензийс, който не участва в Дакар преди няколко месеца заради контузия. Той финишира вчера зад французите, а основният им конкурент Язид Ал-Ражхи изгуби всякакви възможности за победа доста рано в състезанието, след като се преобърна с автомобила си 30 километра преди финала и загуби около 2 часа. При камионите надпреварата изглежда в пъти по-интересна. След първите две фази рали маратонът вече има двама етапни победители с две различни машини, като се очакват и още такива. В събота Tatra оглави класирането при тежките машини с Мартин Коломи, а вчера Мартин ван ден Бринк с Renault Sherpa спечели етапа и излезе начело с две минути преднина спрямо Жерар де Рой с Iveco. Момчетата от Kamaz все още пазят силите си като Антон Шибалов е с най-предна позиция измежду тях – четвърто място и изоставане от четири минути спрямо Мартин ван ден Бринк. За фаворит вчера се смяташе Сергей Вязович с МАЗ, но в края на етапа получи проблеми с кормилната уредба на камиона и загуби около час. Надеждите върху съотборника му Алексей Вишневски също пропаднаха, защото той вече бе обърнал машината си и също загуби много време. Днес екипите стартират за първия по-сериозен етап, включващ 329 състезателни километри и общ пробег от 876 километра от Уфа до Костанай. Winner of the stage1 #Silkwayrally2017 #Trucks #Kolomy #BuggyraRacing #SWR2017 pic.twitter.com/TNYCtW3SvX — Silk Way Rally (@silkwayrally) July 8, 2017 Снимки: Silk Way Rally

