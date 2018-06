Челси предлага 80 милиона за Мората

Челси подготвя оферта в размер на 80 милиона евро за нападателя на Реал Мадрид Алваро Мората , твърди AS. Испанецът вече е основната трансферна цел на Антонио Конте , след като лондончани не успяха да вземат Ромелу Лукаку , който предпочете Манчестър Юнайтед . Предложението ще бъде официално отправено в следващите няколко дни, но според AS от " Сантиаго Бернабеу " ще продължат да настояват за 90 милиона, колкото искаха и от "червените дяволи" по време на преговорите за Мората.На нападателя ще бъде предложен договор за четири или пет години, с по-високо възнаграждение от настоящото, което възлиза на 6 милиона евро годишно.Според AS Мората няма да пътува с Реал за САЩ и ще остане в Мадрид, за да изясни напълно бъдещето си.