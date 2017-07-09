Христо Янев се завърна на “Армията” (снимка)

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Икарди и Уанда по-горещи от всякога
Въпреки че не бе повикан в националния отбор на Аржентина за предстоящото Световно първенство в Русия, Мауро Икарди вече събира сили за следващия сезон на Сейшелските острови. A post shared by Wanda ...Виж още
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БГ Футбол
Близо година след като си тръгна от стадион “Българска армия”, бившият старши треньор на ЦСКА-София Христо Янев се завърна в Борисовата градина. Младият специалист изгледа официалното представяне на “червените” срещу Берое този петък. Бившият наставник на тима бе на трибуните в компанията на своите добри приятели и помощници Ивайло Петров и Владимир Манчев.
Снимка: "България Днес"
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(Гост) 22
отговор
к***о янев Рейтинг: 0 0
(Гост) 21
отговор
Da si govedo znachi da si umopobarkan Рейтинг: 0 0
(Гост) 20
отговор
Много им е вътрешно на говедата .ГГ и Белчо им бръкнаха яко в гъза! Рейтинг: 0 0
(Гост) 19
отговор
хуяМИдаЯдатСЕЛСКИТЕ-1914 ЦИГАНИ-ЕВРОИДИОТИ,СВЕТОВНО УТВЪРДЕНИ,ПОЗНАТИ НАВСЯКЪДЕ.ГОВЕДО е нарицание на тъпата страна на остроумие на ниско,по-ниско,най-ниско ниво,милиционерско-подуенски-1914уроди Рейтинг: 3 0
(Гост) 18
отговор
Аре бе, и тия ли взеха бояджийските четки?!?!?! Рейтинг: 0 2
(Гост) 17
отговор
Завинаги един от нас! Рейтинг: 5 0
(Гост) 16
отговор
ТОС ТЬОФЛЕК САС ТИТАРОФКИТИ, АКО ГО ПОДПРА ЕДИН ПАТ, СТЕ ИСПИКАЕ АРИАНАТА Е, БРАК, ТИ САРИОЗНО ЛИ СА ШЕГОЖАШ САС МЕН САС ТАКИЖИ ПЛОНДЕРИ И ХАРБИ Е , БРАК? АС НЕ САМ МЕМЕМЕЙ ЖАЖ АЦАБ ПОЛЕСРЕНИЕ Е, МОНЧЕ, ТЕРИКАТ МОНЧЕ, АСИМ ОД СТАРАТ ШКОЛА ,КИДЕ НЯМВА ТИН-МИН. АМА НЕДЕИ СА ОБЯСНЯЖА, СТОТ СЕСТРА ТИ, КИДЕ ГА МИСЛИС ЗА БРАТ ЖЕЧИ Я ИБАХ, ДА НЕ СА ОКАЖИ, ЧИ И БАЩА ТИ Е МАИКА, А СИРЦЕТО ТИ Е ЛАКАМАТИЖ? Рейтинг: 1 4
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(Гост) 15
отговор
АРМЕЙЧЕТА. НАРКОМАНЧЕТА Рейтинг: 2 5
(Гост) 14
отговор
АРМЕЙЧЕТА ПЕДАЛЧЕТА Рейтинг: 2 5
(Гост) 13
отговор
АРМЕЙЧЕТА ОЛИГОФРЕНЧЕТА Рейтинг: 2 5
(Гост) 12
отговор
защо ви е толкова вътрешно бе сини селски изчадия,на дербито вика викате срещу ЦСКА,да не говорим, след всяко 3:0 разсъбличате и си чукате футболистите и ги питате защо падат от ЦСКА,а после Литекс, Етрополе и какво ли още не,но нали се сещате че ЦСКА играе на Българска армия,а вие понеже много обичате Гунди и станахте Виваком арена, като едно друго отборче от Делиормана и то само вас уважава,за това първо вашето жалко отборче оправете че този сезон изпадате в ,,ж''РФГ, там ви е мястото, зависници Рейтинг: 5 0
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(Гост) 11
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LiteZcka tova si ti !:) Рейтинг: 0 6
(Гост) 10
отговор
Че той навремето си цъкаше в Литекс какъв е проблема да ги гледа, явно още му са на сърце. Пък и е айляк , нали го изгониха оттук отттам и има свободно време. Скоро очаквам и Сакалиев да ги гледа, защото и той си няма друга работа Рейтинг: 3 4
(Гост) 9
отговор
ТАС ТАМ ЖИНА МО ЛИ Е, СТОТ МИ СА ИБЕ НЕЩО, ДА ДОИДА ДА Я ОЖАЖА, СТОТ ТОС СЛАБОТЕЛЕСЕН ГЕИ ЖАЖ ПЕДАЛСКО ПОЛЕЗРЕНИЕ НЕМОЖИ? Рейтинг: 3 13
(Гост)
Искас ли дъ съ нъдупиш дъ видис тоз с тътуировкити ко можи? Рейтинг: 13 2
(Гост) 8
отговор
много ми е интересно, от кое пробито село си? Рейтинг: 5 1