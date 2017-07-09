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БГ Футбол

Христо Янев се завърна на “Армията” (снимка)

09 юли 2017 | 22:17 - Обновена
Христо Янев се завърна на “Армията” (снимка)
Близо година след като си тръгна от стадион “Българска армия”, бившият старши треньор на ЦСКА-София Христо Янев се завърна в Борисовата градина. Младият специалист изгледа официалното представяне на “червените” срещу Берое този петък. Бившият наставник на тима бе на трибуните в компанията на своите добри приятели и помощници Ивайло Петров и Владимир Манчев.

Снимка: "България Днес"

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Спортни новини		 Прочетена 39795

Добави коментар ›› Коментари (22)

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цска 1948
(Гост) 22
отговор
11 юли 2017 | 15:21

к***о янев Рейтинг: 0 0

sandokan
(Гост) 21
отговор
11 юли 2017 | 12:22

Da si govedo znachi da si umopobarkan Рейтинг: 0 0

***®
(Гост) 20
отговор
11 юли 2017 | 09:13

Много им е вътрешно на говедата .ГГ и Белчо им бръкнаха яко в гъза! Рейтинг: 0 0

хуяМИдаЯдатСЕЛСКИТЕ-1914
(Гост) 19
отговор
10 юли 2017 | 17:02

хуяМИдаЯдатСЕЛСКИТЕ-1914 ЦИГАНИ-ЕВРОИДИОТИ,СВЕТОВНО УТВЪРДЕНИ,ПОЗНАТИ НАВСЯКЪДЕ.ГОВЕДО е нарицание на тъпата страна на остроумие на ниско,по-ниско,най-ниско ниво,милиционерско-подуенски-1914уроди Рейтинг: 3 0

На Паслар кучето
(Гост) 18
отговор
10 юли 2017 | 14:09

Аре бе, и тия ли взеха бояджийските четки?!?!?! Рейтинг: 0 2

?!
(Гост) 17
отговор
10 юли 2017 | 12:47

Завинаги един от нас! Рейтинг: 5 0

ASD
(Гост) 16
отговор
10 юли 2017 | 10:04

ТОС ТЬОФЛЕК САС ТИТАРОФКИТИ, АКО ГО ПОДПРА ЕДИН ПАТ, СТЕ ИСПИКАЕ АРИАНАТА Е, БРАК, ТИ САРИОЗНО ЛИ СА ШЕГОЖАШ САС МЕН САС ТАКИЖИ ПЛОНДЕРИ И ХАРБИ Е , БРАК? АС НЕ САМ МЕМЕМЕЙ ЖАЖ АЦАБ ПОЛЕСРЕНИЕ Е, МОНЧЕ, ТЕРИКАТ МОНЧЕ, АСИМ ОД СТАРАТ ШКОЛА ,КИДЕ НЯМВА ТИН-МИН. АМА НЕДЕИ СА ОБЯСНЯЖА, СТОТ СЕСТРА ТИ, КИДЕ ГА МИСЛИС ЗА БРАТ ЖЕЧИ Я ИБАХ, ДА НЕ СА ОКАЖИ, ЧИ И БАЩА ТИ Е МАИКА, А СИРЦЕТО ТИ Е ЛАКАМАТИЖ? Рейтинг: 1 4

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КИКО
(Гост) 15
отговор
10 юли 2017 | 10:03

АРМЕЙЧЕТА. НАРКОМАНЧЕТА Рейтинг: 2 5

КИКО
(Гост) 14
отговор
10 юли 2017 | 10:03

АРМЕЙЧЕТА ПЕДАЛЧЕТА Рейтинг: 2 5

кико
(Гост) 13
отговор
10 юли 2017 | 10:01

АРМЕЙЧЕТА ОЛИГОФРЕНЧЕТА Рейтинг: 2 5

шукар миндж
(Гост) 12
отговор
10 юли 2017 | 09:26

защо ви е толкова вътрешно бе сини селски изчадия,на дербито вика викате срещу ЦСКА,да не говорим, след всяко 3:0 разсъбличате и си чукате футболистите и ги питате защо падат от ЦСКА,а после Литекс, Етрополе и какво ли още не,но нали се сещате че ЦСКА играе на Българска армия,а вие понеже много обичате Гунди и станахте Виваком арена, като едно друго отборче от Делиормана и то само вас уважава,за това първо вашето жалко отборче оправете че този сезон изпадате в ,,ж''РФГ, там ви е мястото, зависници Рейтинг: 5 0

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Ali Baba
(Гост) 11
отговор
10 юли 2017 | 08:34

LiteZcka tova si ti !:) Рейтинг: 0 6

1948
(Гост) 10
отговор
10 юли 2017 | 08:19

Че той навремето си цъкаше в Литекс какъв е проблема да ги гледа, явно още му са на сърце. Пък и е айляк , нали го изгониха оттук отттам и има свободно време. Скоро очаквам и Сакалиев да ги гледа, защото и той си няма друга работа Рейтинг: 3 4

ASD
(Гост) 9
отговор
10 юли 2017 | 00:50

ТАС ТАМ ЖИНА МО ЛИ Е, СТОТ МИ СА ИБЕ НЕЩО, ДА ДОИДА ДА Я ОЖАЖА, СТОТ ТОС СЛАБОТЕЛЕСЕН ГЕИ ЖАЖ ПЕДАЛСКО ПОЛЕЗРЕНИЕ НЕМОЖИ? Рейтинг: 3 13

...
(Гост)
10 юли 2017 | 01:52

Искас ли дъ съ нъдупиш дъ видис тоз с тътуировкити ко можи? Рейтинг: 13 2

Мартине
(Гост) 8
отговор
09 юли 2017 | 23:40

много ми е интересно, от кое пробито село си? Рейтинг: 5 1 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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