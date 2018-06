"Животното" Тарзан от Сърбия

Сред талантливите играчи на Европейското първенство за юноши до 17 години, има много хора, които показват страхотна визия, усет, сила и технически способности. Един човек обаче се откроява отдалеч по други причини. Представяме ви Александър Зарич (известен още като Тарзан). Моментално разпознаваем заради уникалната си прическа, Зарич играе със страст и мотивация, която е заразителна. Но по-важното е, как косата му добива сегашния си вид?

"Баща ми е с такава коса и аз много я обичам, така че сега съм мини Зарич", обяснява той. "Повечето хора ми казват, че приличам на футболиста на Челси и бразилския национален отбор Давид Луис, който аз много харесвам. Всички играчи пък ме наричат ​​Тарзан, но ми харесва. "



Футболът явно не е за него, и след като първоначално играе волейбол с противоположния пол, Зарич намира къде да се състезава. "Започнах да играя с момичетата преди три години, а треньорът ми знаеше мъжки отбор и ме изпрати там. Играх в него две години. Аз съм от малък град близо до Белград."

Хотелът в Коня, в който се намират отборите, разполага с голямо пиано във фоайето, а през първите няколко дни Зарич бе забелязан, докато демонстрира друг свой талант.

От входа на хотела се чуваха песните на Колдплей, изпълващи с деликатни звуци фоайето, а Зарич се наслади на възможността да свири на множество инструменти.

"Учих и изпълнявах музика в училище", добави той. "По принцип свиря на китара, но сега смесвам с други инструменти. Не съм добър на пиано", казва Алекс през смях. "Помага ми да се отпусна, но слушам и тежък метал. Слушаме музика в нашите хотелски стаи. Основно поп, хип-хоп и R & B. Или малко сръбска музика."

По отношение на амбициите си за първото си континентално състезание, той иска да стигне минимум до полуфиналите. Странното за младеж като него е, че няма идол. "Русия е, може би, най-добрият отбор, или пък Италия, и, разбира се, ние". И завършва: "Нямам любим играч. Просто съм себе си. Скачам, крещя и съм добър в това. Затова ме наричат "Животното".

BGvolleyball.com

