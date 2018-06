Бойни спортове Фюри срещу Пакър (видео + снимки) 09 юли 2017 | 18:26 - Обновена 0 0 0 0 3 Джоузеф Паркър (23 – 0, 18 КО) и поставеният под №1 в ранглистата и задължителен претендент за неговата титла британецът Хюи Фюри (20 – 0, 10 КО) застанаха за първи път един срещу друг.





Това стана след вчерашния успех на Фюри над поляка Камил Соколовски в Лондон.

Паркър бе в Copper Box Arena в Лондон в събота, за да изгледа на живо двубоя на бъдещия си съперник Хюи Фюри.





След края на мача новозеландецът се качи на ринга, за да се изправи лице в лице срещу Фюри.



На 11 юли в Манчестър Джоузеф Паркър и Хюи Фюри ще проведат пресконференция, която официално ще обяви техния сблъсък, който ще се проведе на 23 септември на “Манчестър Арена”.



It's on can't wait. pic.twitter.com/Y1K0CJZuTA — TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) June 30, 2017 "I believe I'm already the champion"@hughiefury raring to go ahead of heavyweight title clash with Joseph Parker. pic.twitter.com/t72YYerrO3 — BT Sport Boxing (@BTSportBoxing) July 8, 2017 Световният шампион на WBO в тежка категорияи поставеният под №1 в ранглистата и задължителен претендент за неговата титла британецътзастанаха за първи път един срещу друг.Това стана след вчерашния успех на Фюри над поляка Камил Соколовски в Лондон.Паркър бе в Copper Box Arena в Лондон в събота, за да изгледа на живо двубоя на бъдещия си съперник Хюи Фюри.След края на мача новозеландецът се качи на ринга, за да се изправи лице в лице срещу Фюри.На 11 юли в Манчестър Джоузеф Паркър и Хюи Фюри ще проведат пресконференция, която официално ще обяви техния сблъсък, който ще се проведе на 23 септември на “Манчестър Арена”.

Още по темата

0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 5308 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1