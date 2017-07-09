Левски Levski

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създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Спас Русев
треньор: Делио Роси
web: Левски / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Иракчанинът Мохамед Ал Хаким ще свири Хайдук - Левски

09 юли 2017 | 18:12
Иракчанинът Мохамед Ал Хаким ще свири Хайдук - Левски
Роденият в Ирак рефер Мохамед Ал Хаким ще ръководи първата среща от втория предварителен кръг на Лига Европа между отборите на Хайдук и Левски. Съдията напуска своята родина на 8-годишна възраст, когато семейството му се мести в Швеция.

Помощници на Ал Хаким ще му бъдат Даниел Густавсон и Фредрик Кливер. Четвърти рефер ще е Глен Ниберг, а делегат на УЕФА ще бъде датчанинът Кристиан Кофьод.

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Спортни новини		 Прочетена 8258

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мозАк
(Гост) 7
отговор
10 юли 2017 | 16:32

Аферим, ашколсун, машала, наш чиляк. Ша го водим на жамия. Ша го черпим баклавъ. Дупе ша давами за дузпи. Рейтинг: 0 0

обесенЗАВИНАГИбезгробенУБ
(Гост) 6
отговор
10 юли 2017 | 16:26

обесенЗАВИНАГИбезгробенУБИЕЦ:Прост,по-прост, най-прост,ГОВЕДО, СЕЛСКО,ПОДУЯНСКО, МИЛИЦИОНЕРСКО,ЦИГАНСКО,СЕМКАРСКО, ЕВРОИДИОТСКО,ИРТИШКО-МАРИБОРСКО...СПЛИТ-СКОТСКО Рейтинг: 0 0

обесенЗАВИНАГИбезгробенУБ
(Гост) 5
отговор
10 юли 2017 | 16:26

обесенЗАВИНАГИбезгробенУБИЕЦ:Прост,по-прост, най-прост,ГОВЕДО, СЕЛСКО,ПОДУЯНСКО, МИЛИЦИОНЕРСКО,ЦИГАНСКО,СЕМКАРСКО, ЕВРОИДИОТСКО,ИРТИШКО-МАРИБОРСКО...СПЛИТ-СКОТСКО Рейтинг: 0 0

fgd
(Гост) 4
отговор
10 юли 2017 | 16:03

уродлива пясъчна маймуна... обратно в пустинята резняк смрадлив Рейтинг: 1 0

:)))
(Гост) 3
отговор
10 юли 2017 | 14:52

Резняк ше свири на говедоспор... бравос! Рейтинг: 2 1

....
(Гост) 2
отговор
10 юли 2017 | 14:50

Да не се взриви тоя само на терена с викове алаху акбар.... Рейтинг: 1 0

7-2
(Гост) 1
отговор
09 юли 2017 | 22:50

Тука що няма квичене???? Много странно... Рейтинг: 2 1

Спрас Русев
(Гост)
10 юли 2017 | 14:51

Ти изпревари събитията с мучене... Рейтинг: 1 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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