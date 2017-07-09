Иракчанинът Мохамед Ал Хаким ще свири Хайдук - Левски

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Икарди и Уанда по-горещи от всякога
Въпреки че не бе повикан в националния отбор на Аржентина за предстоящото Световно първенство в Русия, Мауро Икарди вече събира сили за следващия сезон на Сейшелските острови. A post shared by Wanda ...Виж още
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БГ Футбол
Роденият в Ирак рефер Мохамед Ал Хаким ще ръководи първата среща от втория предварителен кръг на Лига Европа между отборите на Хайдук и Левски. Съдията напуска своята родина на 8-годишна възраст, когато семейството му се мести в Швеция.
Помощници на Ал Хаким ще му бъдат Даниел Густавсон и Фредрик Кливер. Четвърти рефер ще е Глен Ниберг, а делегат на УЕФА ще бъде датчанинът Кристиан Кофьод.
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(Гост) 7
отговор
Аферим, ашколсун, машала, наш чиляк. Ша го водим на жамия. Ша го черпим баклавъ. Дупе ша давами за дузпи. Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
обесенЗАВИНАГИбезгробенУБИЕЦ:Прост,по-прост, най-прост,ГОВЕДО, СЕЛСКО,ПОДУЯНСКО, МИЛИЦИОНЕРСКО,ЦИГАНСКО,СЕМКАРСКО, ЕВРОИДИОТСКО,ИРТИШКО-МАРИБОРСКО...СПЛИТ-СКОТСКО Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
обесенЗАВИНАГИбезгробенУБИЕЦ:Прост,по-прост, най-прост,ГОВЕДО, СЕЛСКО,ПОДУЯНСКО, МИЛИЦИОНЕРСКО,ЦИГАНСКО,СЕМКАРСКО, ЕВРОИДИОТСКО,ИРТИШКО-МАРИБОРСКО...СПЛИТ-СКОТСКО Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
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уродлива пясъчна маймуна... обратно в пустинята резняк смрадлив Рейтинг: 1 0
(Гост) 3
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Резняк ше свири на говедоспор... бравос! Рейтинг: 2 1
(Гост) 2
отговор
Да не се взриви тоя само на терена с викове алаху акбар.... Рейтинг: 1 0
(Гост) 1
отговор
Тука що няма квичене???? Много странно... Рейтинг: 2 1
(Гост)
Ти изпревари събитията с мучене... Рейтинг: 1 0