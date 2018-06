Европейски футбол Един от най-богатите хора в света иска да купи Тотнъм 09 юли 2017 | 17:55 - Обновена 0 0 0 0 12



Състоянието на Марк Зукербърг, който е собственик на най-голямата социална мрежа “Фейсбук”, се оценява на 49 милиарда паунда. The Sundey Times съобщава, че фирмата на милиардера Зукербърг проучва възможността за придобиване на собствеността над “шпорите” от 2015-а насам, но сегашният собственик на тима Джо Луис (на снимката по-долу в ляво, в дясно е президентът на Тотнъм Даниел Леви) вече е отхвърлил една оферта на стойност 882 милиона. Смята се, че шестият най-богат човек в Англия ще се съгласи да предаде анкциите на тима за около 2 милиарда.



Тотнъм завърши на трето място през сезон 2015/2016, на второ през миналата кампания, а през това лято бе съборено старото съоражение "Уайт Харт Лейн", на чието място ще бъде изграден един от най-модерните стадиони в Европа, където "шпорите" ще трябва да се завърнат за началото на кампанията 2018/2019.



