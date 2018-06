Рууни: Трофей с Евертън ще е връхна точка за мен

| Once a Blue, always a Blue...



Любимото момче на синята част на Ливърпул Уейн Рууни , си пожела купи с Евертън . Днес 31-годишният нападател официално се завърна на “ Гудисън Парк ” след свободен трансфер от Манчестър Юнайтед . Той се присъединява към “карамелите” едва деветгодишен, израства в академията, прави име в първия отбор, след което се превръща в легенда на “ Олд Трафорд ”.“Трофей с Евертън ще е връхна точка за мен. Наистина усещам, че клубът се движи в правилната посока, привлича точния калибър футболисти. Искам да бъда част от Евертън, да се надявам да бъда част от един много успешен състав”, сподели англичанинът пред клубните медии. “Чувството да се завърнеш е страхотно. Развълнуван съм, нямам търпение да видя старите дружки, да стъпя на терена и да играя. Нямам търпение да изляза на терена. Този футболен клуб трябва да печели купи. Правим големи крачки да сме в играта и да се борим за трофеи”, довери той.“В последните 13 години нося пижами на Евертън”, заяви шеговито борбеният нападател. “Първият ми мач след завръщането ще е много емоционален за мен, сигурен съм. Нямам търпение. Не се връщам само защото тук съм отраснал и защото това е отборът, който подкрепям. Връщам се, защото усещам, че клубът прави крачки в правилната посока. Искам да бъда част от всичко това. Да, ще има напрежение върху мен, но аз съм готов. Вярвам, че имам с какво да помогна”, каза още Рууни.“Рууни е само на 31, а аз нямам никакви колебания относно неговите качества. Той показа амбицията, от която се нуждаем. Знае как се печелят купи”, сподели наставникът на “сините” Роналд Куман.