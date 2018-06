Бойни спортове Фюри се завърна на ринга с победа (снимки) 09 юли 2017 | 14:43 - Обновена 0 0 0 0 7 Хюи Фюри (20-0, 10 КО) проведе двубой от 6 рунда срещу поляка Камил Соколовски (4-10-2, 1 KO) на Copper Box Arena в Лондон.



Боксьорите не носеха каски, както се очакваше, братовчедът на Тайсън Фюри диктуваше събитията на ринга през цялото време и не получи някакви видими наранявания. 22-годишният Фюри не се беше боксирал от април 2016 година и искаше да се завърне на ринга. Срещата беше променена на демонстративна, защото WBO не одобри битката.



Шампионът на WBO Джоузеф Паркър (Нова Зеландия) изгледа мача на Фюри от място край ринга, а боксьорите си поговориха набързо и приятелски след двубоя. Хюи Фюри и Джоузеф Паркър ще се срещнат отново във вторник на пресконференция в Манчестър, за да започнат промоутирането на сблъсъка си, който ще се проведе на 23 септември на “Манчестър Арена” (капацитет от 23 000 зрители).



It's on can't wait. pic.twitter.com/Y1K0CJZuTA — TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) 30 юни 2017 г. "I believe I'm already the champion"@hughiefury raring to go ahead of heavyweight title clash with Joseph Parker. pic.twitter.com/t72YYerrO3 — BT Sport Boxing

