Кристиано не иска трансфер, наслаждава се на почивка с Джорджина (галерия)

Няма драма около бъдещето на Кристиано Роналдо , твърди AS. Португалският ас на Реал Мадрид не смята за нужно да прави изявление, защото от неговата уста никога не са излизали думи за напускане на “ Сантиаго Бернабеу ”. Преди около месец CR7 беше силно огорчен от действията на испанската прокуратурата и бездействието на кралския клуб по темата за данъците на Роналдо. Президентът на “лос бланкос” Флорентино Перес показа, че ще защитава името на своята суперзвезда, което се е оказало от решаваща роля Кристиано да не поиска трансфер. Междувременно носителят на “Златната топка” си почива активно на малкия балеарски остров Форментера в компанията на приятелката си Джордина Родригес. Вестник AS пусна ексклузивни снимки от морските преживявания на двамата. Вижте галерия.Снимки: AS