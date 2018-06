Волейбол Лоран Тили: Горди сме, че ще играем на финал с Бразилия 08 юли 2017 | 10:38 - Обновена 0 0 0 0 0

Brilliant Ngapeth leads France into the #FIVBWorldLeague gold medal match in their 3-1 win over Canada: https://t.co/N5aDJt6FNM pic.twitter.com/SQOJirVapJ — FIVB World League (@FIVBWorIdLeague) July 8, 2017

“Беше труден мач, защото Канада игра добре, без много грешки и ни поставиха под напрежение с блокадите си и някои свои сервиси, които наистина нарушиха игровия ни план. В един момент бяхме в лек нокаут, защото не знаехме как да ги контролираме. За наше щастие Нгапет направи страхотен мач и изведе отбора до тази победа. Горди сме, че сме тук в Бразилия и, че ще играем срещу домакините на финала на Световната лига. Това ще бъде голямо предизвикателство за нас. Те са най-добрия отбор в света и затова искаме да се съревноваваме с тях, за да видим къде сме”, заяви Тили, който изведе Франция до трофея през 2015 година.

Check out this amazing leaping save by @EarvinNgapeth! And he finishes the point with the soft touch@ @FFvolley #FIVBWorldLeague pic.twitter.com/GId9628K0w — FIVB World League (@FIVBWorIdLeague) July 8, 2017 Tillie - "We were knocked out at one point"; Antiga - "One day we'll beat team like @FFvolley" https://t.co/AztqXqjvDR #FIVBWorldLeague pic.twitter.com/yW5RGNXi7G — WorldofVolley.com (@WofVOLLEY) July 8, 2017

ПАВЕЛ ПЕНЧЕВ репортер - отдел "Спорт" Прочетена 1954

