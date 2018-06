Волейбол Бруно Резенде: Отборът ни беше концентриран (видео) 08 юли 2017 | 10:27 - Обновена 0 0 0 0 0

"Brasil was on a great day and I hope tomorrow will be a better one" says finalist Bruno #FIVBWorldLeague pic.twitter.com/luE1Mt1q4k — FIVB World League (@FIVBWorIdLeague) July 7, 2017

“Много сме доволни от представянето си. Отборът беше концентриран, узрял и с чисти глави през целия мач. Това беше ключът към победата. Бяхме много по-постоянни, с много по-малко грешки и това ни помогна да покажем волейбол на добро ниво. САЩ са отбор, срещу когото е сложно да играеш, и ако ги оставиш да контролират, ще ти създадат проблеми. Бяхме много добри на сайд-аут и контраатака, с което трябва да се гордеем. Изграждаме нов отбор и група и това е награда за цялата ни упорита работа”, заяви Бруно Резенде. #FIVBWorldLeague O Brasil vence os EUA por 3 sets a 1 (25/20, 23/25, 25/20, 25/19) e está na decisão ! Encara França ou Canadá ! pic.twitter.com/pWufi4s3Dy — CBV (@volei) July 7, 2017 Brazil captain Bruno Rezende: "The team was focused, mature and clear-minded." #FIVBWorldLeague https://t.co/FM4eHTN2gP pic.twitter.com/SzgcV7I1ea — FIVB World League (@FIVBWorIdLeague) July 7, 2017 Капитанът на Бразилия Бруно Резенде бе много щастлив от класирането за финал на Световната лига в Куритиба. “Селесао” победи на полуфинала САЩ с 3:1 и ще спори за трофея с Франция.“Много сме доволни от представянето си. Отборът беше концентриран, узрял и с чисти глави през целия мач. Това беше ключът към победата. Бяхме много по-постоянни, с много по-малко грешки и това ни помогна да покажем волейбол на добро ниво. САЩ са отбор, срещу когото е сложно да играеш, и ако ги оставиш да контролират, ще ти създадат проблеми. Бяхме много добри на сайд-аут и контраатака, с което трябва да се гордеем. Изграждаме нов отбор и група и това е награда за цялата ни упорита работа”, заяви Бруно Резенде.

