Тенис Мъри показа характер и се пребори с Фонини след фантастичен сет 08 юли 2017 | 00:56 - Обновена



Срещата започна равностойно, но при 2:2 Мъри взе инициативата и със серия от 4 поредни гейма взе първия сет. Втората част започна с разменени пробиви, а в петия гейм италианецът отново спечели подаването на противника си. Фонини затвърди пробива и поведе с 4:2, след което задържа аванса си и изравни резулатата в сетовете. В третата част Мъри даде на съперника си само един гейм, но в четвъртия сет нещата изглеждаха повече от добре за Фонини. Италианецът проби в шестия гейм и малко след това поведе с 5:2. По всичко изглеждаше, че нещата отиват към пети сет, но Мъри успя да върне пробива и да изравни за 5:5. Това обаче не беше всичко. Шотландецът проби отново за 6:5, а после с гейм на нула сложи точка на спора след повече от 2 часа и половина игра. Трябва да се отбележи, че шампионът спаси няколко сетбола в хода на този фантастичен обрат.



В следващия кръг противник на Мъри ще бъде французинът Беноа Пер, който надделя над поляка Йержи Янович с 6:2, 7:6 (3), 6:3.



Five set points saved. Another Centre Court escape act in the books...#Wimbledon pic.twitter.com/3AyBqliJyO — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2017 Лидерът в световната ранглиста Анди Мъри продължава успешно да защитава миналогодишната си титла на "Уимбълдън". 30-годишният британец, водач в схемата на "The Championships", надви в интригуващ двубой от третия кръг поставения под №28 италианец Фабио Фонини с 6:2, 4:6, 6:1, 7:5.

