Авто Мания Opel подкрепя фестивала A to jazZ 07 юли 2017 | 14:46 0 0 0 0 0 Тази година Opel за първи път ще бъде партньор на фестивала A to jazZ, който ще се проведе на 7, 8 и 9 юли в Южен парк 2 (зад хотел Хилтън). Акцент в участието на Opel ще бъде най-новият кросоувър на марката Crossland X, който ще бъде представен на публиката с помощта на два забавни и в същото време информативни видеоклипа. В единия мъж и жена откриват, че дамските чанти могат да се целуват, когато тяхната дъщерия тийнейджър излиза от колата, за да си вземе чантичката, която според нея е забравила зад ъгъла. Всичко, от което изненаданите родители се нуждаят, за да разберат какво всъщност се случва, е 180-градусовата панорамна камера за заден ход PRVC (Panoramic Rear View Camera). Във втория клип участват същите мъж и жена, като хуморът е насочен върху това, че жените винаги говорят много: “… a ако никой не каже нищо в случай на злополука, служителят на системата OnStar aвтоматично изпраща спешна помощ,” отбелязва жената в края на своя монолог. На което мъжът отвръща, “Никой да не каже нищо...това не би се случило с теб!” И двата видеоклипа са по 30 секунди и са фокусирани върху предимствата, предлагани от 180-градусовата панорамна камера за заден ход PRVC (Panoramic Rear View Camera) и личните асистенти на системата Opel OnStar. Освен излъчването на видеоклиповете, представящи новия Crossland X, от Opel ще събират заявки за тест драйв на моделната гама, който желаещите ще могат да осъществят в дилърствата на марката в цялата страна след приключването на фестивала. Разбира се по време на фестивала ще има и множество подаръци за най-големите почитатели на Opel. Фестивалът A to jazZ се провежда за седми път и традиционно отбелязва началото на лятото, представяйки най-доброто от световната джаз музика под открито небе. В него участват световноизвестни чуждестранни и български джаз музиканти, като тази година едни от звездите ще бъдат Михаил Йосифов, Антони Дончев, Димитър Льолев, Dirty Loops, Robert Glasper Experiment, Christian McBride и др. Повече информация за програмата на фестивала, детските музикални работилници и джем сешъни можете да научите на: http://www.atojazz.bg/.

