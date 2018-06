Авто Мания Opel Insignia получи 5 звезди от Euro NCAP 08 юли 2017 | 16:20 0 0 0 0 0 Euro NCAP потвърди високото ниво на цялостната концепция за безопасност на новия Opel Insignia. В последните оценки публикувани вчера, Euro NCAP присъди на Insignia Grand Sport и Insignia Sports Tourer максималните пет звезди. Новият флагман на Opel постигна високи резултати във всяка една от оценъчните категории – защита на възрастни пътници, защита на деца пътници, защита на пешеходци и асистенции за безопасност. В коментарите си относно представянето на новата Insignia в краш тестовете, Euro NCAP обърна специално внимание на две от иновативните системи за безопасност на автомобила. Първата от тях е новият активен преден капак, който в случай на удар се повдига в рамките на милисекунди, като по този начин осигурява по-голямо отстояние до двигателя и по-добра защита на пешеходците, като „действа ефективно при различни ръстове на пешеходците в широк диапазон от скорости”. Усъвършенстваната система за Автоматично аварийно спиране (Automatic Emergency Braking), която може да разпознава пешеходци, както и други автомобили „се представя добре … (и) … при висока скорост демонстрира изключителни качества, с предотвратяване или намаляване на последствията от инциденти.” “Най-високите оценки от Euro NCAP демонстрират, че отделните компоненти за безопасност в новата Insignia формират цялостна система”, отбелязва управляващият директор продажби и следпродажбено обслужване, Петер Кюсперт. “Но безопасността при Opel не се отнася само за нашия флагман; най-новите членове на нашата продуктова гама, Crossland X и Grandland X също предлагат предупреждение за опасност от удар отпред с автоматично аварийно спиране, защото ние желаем да предложим на всички клиенти най-новите си технологии за безопасност. В края на краищата, както казва нашето ново послание, бъдещето ти принадлежи.” В допълнение към активния преден капак и Автоматичното аварийно спиране, новата Insignia впечатлява с множество ултрамодерни системи за асистенция. Никой друг автомобил в класа не предлага толкова широка гама от интелигентни технологични решения като новото поколение на флагмана на Opel: · IntelliLux LED® матрични светлини: 16 LED елемента отговарящи за работата на дългите светлини и интегрирани във всяка една от двете тесни предни светлини на Insignia създават различни светлинни снопове, за да се адаптират към пътната ситуация с възможно най-високо ниво на прецизност. Преминаването от една към друга светлинна конфигурация и съответния сноп, става по-бързо и незабележимо. · Head-up дисплей: Информация като тази за скоростта, пътните знаци, настройка на ограничителна скорост и на адаптивния круз контрол или на посоката в навигационната система се прожектират на предното стъкло точно по линията на погледа на водача. Така той може да задържи погледа си директно на пътя. · Адаптивен темпомат (ACC) с автоматично аварийно спиране (Adaptive Cruise Control (ACC) with automatic emergency braking): Използва камера и радарни сензори, за да измерва разстоянието до предния автомобил и адаптира скоростта съобразно него. Ако разстоянието намалява бързо, като например, ако водачът внезапно започне да спира, се активират червени LED елементи и звуков сигнал. Същевременно с това, ACC инициира автоматично аварийно спиране – по-бързо отколкото човек би могъл да реагира. · Асистент за поддържане на лентата с автоматични корекции с кормилното управление (Lane Keep Assist with automatic steering correction): Шофирането винаги изисква изключително внимание, но ако системата регистрира непреднамерено напускане на лентата, тя прилага леки корекции с кормилното управление, за да се противопостави на това и го показва на дисплея; действието на системата е в диапазона от скорост 60-180 км/ч. Всичко това се допълва от системи за асистенция, които осигуряват на водача пълноценна видимост и са важни за шофирането в града: · За първи път при Opel, 360° панорамна камера: тя включва четири индивидуални камери от всяка страна на автомобила. Комбинираната система позволява 360-градусов обзор от „птичи поглед“ и по този начин улеснява всяка маневра за паркиране. По този начин водачът може да наблюдава всичко около автомобила на дисплея на системата IntelliLink на централната конзола и така да си спестява неудобното извиване на врата. · Камера за обратно виждане: Показва зоната зад автомобила на сензорния екран на системата IntelliLink в момента, в който се включи задна предавка. На дисплея се показват динамичните водещи контури, базирани на ъгъла на завъртане на волана, които подпомагат прецизното наместване на автомобила в паркомястото. · Предупреждение за напречен трафик отзад (Rear Cross Traffic Alert). Системата използва радарни сензори в задната броня, за да установи наближаващи отляво или отдясно обекти на разстояние до 20 метра и под 90 градуса спрямо автомобила и предупреждава с визуални и акустични сигнали. Това е изключително полезна функция при излизане от паркоместа на заден ход с ограничена видимост. · Авангарден асистент за паркиране (Advanced Park Assist): Ултразвуковите сензори в предната и задната броня на Insignia установяват наличие на удобни паркоместа и възможни препятствия. Когато се открие такова паркомясто, системата автоматично паркира автомобила без водачът да докосва волана. Водачът просто натиска педалите и включва предавките. Налице са още системи за автоматична асистенция на водача базирани на радар и камера, които допълват общата гама и правят шофирането на новата Insignia още по-безопасно. Сред тях са вече утвърдени технологии като: · Предупреждение за смяна на лентата с Предупреждение за наличие на превозно средство в сляпата зона (Lane Change Alert with Side Blind Zone Alert). Насочени назад радарни сензори с обхват до 70 метра в лявото и дясното външни огледала, установяват наличие на превозни средства в съседните ленти и предупреждават водача. По този начин, системата предотвратява потенциален сблъсък, в случай че водачът опита да смени лентата при наличие на трафик. · Индикация за следваната дистанция (Following Distance Indication) в централния информационен дисплей: използва предната камера или предния радар, за да установи наличие на движещи се автомобили отпред и изчислява дистанцията до тях в секунди, защото това е по-полезно за водача, отколкото представянето в метри. Стилизиран зелен автомобил символизира автомобила отпред. Ако дистанцията е недостатъчна, се активира предупреждението за недостатъчно разстояние и символът се оцветява в кехлибарен цвят. · Предупреждение за опасност от удар отпред (Forward Collision Alert): Подпомага водача в предотвратяването или намаляването на последствията от удар отпред със задействане на спирачките в степен зависеща от ситуацията. Ако Insignia доближи прекалено стремително автомобила отпред, системата предупреждава водача със силен звуков сигнал, визуална индикация на инструменталния панел и LED проекция на предното стъкло. Водачът може да избере между настройки „близко", „средно" и „далечно". · Асистент за пътните знаци (Traffic Sign Assist): Системата TSA от най-ново поколение може да установи и покаже пътни знаци с кръгла форма, като ограничения на скоростта, а така също и много правоъгълни знаци. Тя обработва изображенията осигурени от предната камера, а също така и картовите данни от опционалната навигационна система. Ограниченията на скоростта са видими също и на head up дисплея, ако има такъв.

