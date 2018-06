Бейзбол Прецедент: Шампионите ги няма в Мача на звездите 07 юли 2017 | 09:40 - Обновена 0 0 0 0 0



Все пак тази година "мечетата" ще бъдат отсрамени от питчера Уейд Дейвис, който бе включен в селекцията на Националната лига. Само че 31-годишният десничар бе привлечен в Чикаго едва през зимата и не е част от шампионския състав на тима.



Предишният път, когато актуалният носител на титлата бе представен от само един играч в Мача на звездите, бе точно преди 10 години. През 2007-а Алберт Пухолс бе единственият играч на Сейнт Луис Кардиналс в "Ол Стар" шоуто.







Последният шанс на Къбс да се сдобие с "шампионска" номинация умря тази нощ, когато приключи "Финалният вот" на феновете. В него третият бейзмен Крис Брайънт остана на второ място в Националната лига след колегата си по пост Джъстин Търнър (Лос Анджелис Доджърс). В Американската лига победи също трети бейзмен – Майк Мустакас (Канзас Сити Роялс).



Двамата инфилдери са последните полеви играчи, които ще бъдат записани в разширените състави за Мача на звездите идния вторник (11юли) в Маями. Титулярите бяха обявени още миналата неделя, но някои от тях вече бяха заменени заради контузии. Ето и окончателните списъци за шоуто на ст. "Марлинс Парк":



Национална лига



C Бъстър Поуси Сан Франциско Джайънтс

1B Райън Зимърман Вашингтон Нешънълс

2B Даниъл Мърфи Вашингтон Нешънълс

3B Нолан Аренадо Колорадо Рокис

SS Зак Козарт Синсинати Редс

OF Чарли Блекмън Колорадо Рокис

OF Брайс Харпър Вашингтон Нешънълс

OF Марсел Осуна Маями Марлинс



Американска лига



C Салвадор Перес Канзас Сити Роялс

1B Джъстин Смоук Торонто Блу Джейс

2B Хосе Алтуве Хюстън Астрос

3B Хосе Рамирес Кливланд Индиънс

SS Карлос Кореа Хюстън Астрос

OF Муки Бетс Бостън Ред Сокс

OF Аарън Джъдж Ню Йорк Янкис

OF Джордж Спрингър Хюстън Астрос

DH Кори Дикърсън Тампа Бей Рейс







РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 6 ЮЛИ:



Американска лига



Торонто Блу Джейс - Хюстън Астрос 7:4

Тампа Бей Рейс - Бостън Ред Сокс 4:1

Минесота Туинс - Балтимор Ориолс 6:4

Сиатъл Маринърс - Оукланд Атлетикс 4:7



Национална лига



Сейнт Луис Кардиналс - Маями Марлинс 4:3

Чикаго Къбс - Милуоки Бруърс 2:11

Колорадо Рокис - Синсинати Редс 3:6

Филаделфия Филис - Питсбърг Пайрътс 3:6

Вашингтон Нешънълс - Атланта Брейвс 2:5

Лос Анджелис Доджърс - Аризона Дайъмъндбекс 5:4



Интерлига



Детройт Тайгърс - Сан Франциско Джайънтс 6:2

Кливланд Индиънс - Сан Диего Падрес 11:2





Нито един играч на Чикаго Къбс от отбора, който миналия октомври спечели Световните серии в МЛБ, не бе избран за Мача на звездите през 2017 г. Това създаде прецедент в 84-годишната история на бейзболното шоу, тъй като винаги досега в Лятната класика е играл поне един действащ шампион.Все пак тази година "мечетата" ще бъдат отсрамени от питчера Уейд Дейвис, който бе включен в селекцията на Националната лига. Само че 31-годишният десничар бе привлечен в Чикаго едва през зимата и не е част от шампионския състав на тима.Предишният път, когато актуалният носител на титлата бе представен от само един играч в Мача на звездите, бе точно преди 10 години. През 2007-а Алберт Пухолс бе единственият играч на Сейнт Луис Кардиналс в "Ол Стар" шоуто.Последният шанс на Къбс да се сдобие с "шампионска" номинация умря тази нощ, когато приключи "Финалният вот" на феновете. В него третият бейзмен Крис Брайънт остана на второ място в Националната лига след колегата си по пост Джъстин Търнър (Лос Анджелис Доджърс). В Американската лига победи също трети бейзмен – Майк Мустакас (Канзас Сити Роялс).Двамата инфилдери са последните полеви играчи, които ще бъдат записани в разширените състави за Мача на звездите идния вторник (11юли) в Маями. Титулярите бяха обявени още миналата неделя, но някои от тях вече бяха заменени заради контузии. Ето и окончателните списъци за шоуто на ст. "Марлинс Парк":Национална лигаСан Франциско Джайънтс1BВашингтон Нешънълс2BВашингтон Нешънълс3BКолорадо РокисSSСинсинати РедсOFКолорадо РокисOFВашингтон НешънълсOFМаями МарлинсАмериканска лигаКанзас Сити Роялс1BТоронто Блу Джейс2BХюстън Астрос3BКливланд ИндиънсSSХюстън АстросOFБостън Ред СоксOFНю Йорк ЯнкисOFХюстън АстросDHТампа Бей РейсТоронто Блу Джейс - Хюстън АстросТампа Бей Рейс - Бостън Ред СоксМинесота Туинс - Балтимор ОриолсСиатъл Маринърс - Оукланд АтлетиксСейнт Луис Кардиналс - Маями МарлинсЧикаго Къбс - Милуоки БруърсКолорадо Рокис - Синсинати РедсФиладелфия Филис - Питсбърг ПайрътсВашингтон Нешънълс - Атланта БрейвсЛос Анджелис Доджърс - Аризона ДайъмъндбексДетройт Тайгърс - Сан Франциско ДжайънтсКливланд Индиънс - Сан Диего Падрес Your browser does not support iframes.

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 995

1