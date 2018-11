Сириец и афганистанец влязоха в националния "Отбор на надеждата"

БГ Футбол

Сириецът Барзан Ага Мохамад и афганистанецът Мохамад Салем Сатари бяха включени в разширения национален "Отбор на надеждата", който в началото на юли започва подготовка за световното първенство по футбол за бездомни хора в Осло (Норвегия). Двамата направиха отлично впечатление на националния селекционер Кирил Кюлев по време на мачовете от Европейския стрийт футбол фестивал, който се проведе в София в края на май.



Барзан Ага Мохамад е вратар и живее в бежанския лагер в Харманли, докато Мохамад Салем Сатари е полеви играч и е настанен в столичния приемателен център в квартал "Военна рампа". Двамата са участници в проекта на "Спортс Мениджмънт България" "Football and Fun: HEPA for Refugees to Bulgaria", изпълняван с финансовата подкрепа на ЕС.



В разширения национален "Отбор на надеждата" влязоха още 11 играчи, като трима от тях все още живеят в институции. Васил Козарев е от възпитателното училище-интернат в гр. Ракитово, Марин Найденов е дом за деца лишени от родителска грижа в с. Доганово, а Димо Колев е от дом "Българка" в гр. Стара Загора. В тима попаднаха още Сами Дуков от Стара Загора, Илия Ангелов и Пламен Ковачев от пловдивския квартал "Столипиново", Крум Маринов от столичния квартал "Факултета" и четирима души от сливенското село Гергевец - Севдалин Тичелиев, Асен Йорданов, Митко Йорданов и Алекс Кочев.



Националният "Отбор на надеждата" започва подготовка на 5 юли и ще продължи до 28 август, когато за световното първенство в Осло ще заминат осем играчи.



Същевременно "Отбор на надеждата", съставен изцяло от бивши играчи и треньори на тима, завърши на второ място от 16 участника в Седми традиционен благотворителен турнир, организиран от Асоциация на българските фен клубове на чуждестранни отбори. След като спечели група С в състезанието, "Отбор на надеждата" преодоля в 1/4-финалите състав на частните съдебни изпълнители с победа 6:0, а в полуфиналите надигра и феновете на "Галатасарай" след 2:2 в редовното време и изпълнение на дузпи. Във финалния мач бившите национали загубиха с 2:5 от привържениците на "Интер", с които преди това завършиха наравно 3:3 в груповата фаза.