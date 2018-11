Нереално: Едва 6 от 22 автомобила финишираха в кръг от Индикар (видео+галерия)

Състезанието на "Тексас Мотор Спидуей" от американските Индикар серии по принцип се смята за едно от най-бързите и вълнуващи кръгове на шампионата, имайки предвид историята му. Победител тази година излезе Уили Пауър, който бе повече от щастлив, че състезанието е свършило.

Едва девет от всичките 22 автомобила, които започнаха състезанието, успяха да го завършат, като три от тях - без да са изпълнили всичките 248 обиколки. Тони Канаан – главно действащо в няколко от инцидентите, добави, че никога не е очаквал, че състезанието може да се развие по подобен начин.

Червен флаг спря кръга за приблизително 31 минути при оставащи 100 обиколки до финала след удар между Канаан и Джеймс Хинчклиф, в който бе замесен и трети пилот. До края на състезанието последваха още инциденти, но за щастие без пострадали.

WATCH: @TXMotorSpeedway lived up to its reputation for providing thrilling racing. Catch the #Rainguard600 highlights here. #INDCAR pic.twitter.com/tvLbJapaAo