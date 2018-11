Авто Мания Land Rover представи два нови бензинови двигателя Ingenium за компактните си SUV модели 12 юни 2017 | 12:27 0 0 0 0 0 Land Rover представи два нови бензинови двигателя Ingenium за компактните си SUV модели Discovery Sport и Range Rover Evoque, както и нова дизелова версия на Ingenium с 240 к.с., за да направи още по-привлекателни двата най-продавани автомобила на марката. ЧЕТИРИЦИЛИНДРОВИ БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ INGENIUM Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque за моделна година 2018 са оборудвани с изцяло новия 2,0-литров четирицилиндров бензинов двигател Ingenium на Jaguar Land Rover, предлагащ плавна, усъвършенствана динамика. Това е първото въвеждане на серията нови бензинови двигатели Ingenium на Jaguar Land Rover в автомобили Land Rover. Новите попълнения затвърждават дълготрайния ангажимент на компанията за намаляване на вредните емисии и разхода на гориво в цялата гама чрез въвеждането на по-икономични двигатели. Новият четирицилиндров бензинов двигател Ingenium, който е в основата на стратегията за ниски емисии на Jaguar Land Rover, се произвежда в завода за двигатели на компанията на стойност 1 милиард британски лири в Улвърхамптън, Великобритания. Проектирани, конструирани и произвеждани във Великобритания, това са най-усъвършенстваните двигатели, разработвани някога от компанията. Двигателите включват свръхмодерни технологии, които осигуряват изключителна динамика, икономичност и финес и същевременно отговарят на най-строгите световни изисквания по отношение на емисиите. RANGE ROVER EVOQUE В ДЕТАЙЛИ Производството на Range Rover Evoque, който е водещ в сегмента на луксозните SUV автомобили от излизането си на пазара през 2011 г., вече надхвърли ключовата бройка от 600 000. Предлагайки лукса и финеса на Range Rover в компактна опаковка, Evoque е наличен в три стила на каросерията - купе, модел с 5 врати и кабриолет. Бензиновият двигател Ingenium с 240 к.с., който се предлага за всички стилове на каросерията, е с 15% по-икономичен от предходния наличен на пазара двигател GTDi. Финесът, който се очаква от всеки автомобил Range Rover, присъства категорично и в този модел, благодарение на използваните за двигателя технологии за постигане на ниско триене. Същевременно той предлага реални ползи с CO2 емисии от 165 г/км и разход на гориво от 7,3 л/100 км. Бензиновият двигател Ingenium с 290 к.с. ускорява от 0 до 100 км/ч за 6,3 секунди и достига максимална скорост от 231 км/ч. Същевременно дизеловият двигател eCapability със 150 к.с. и задвижване на предните колела на Evoque продължава да е наличен, предлагайки CO2 емисии от 109 г/км (при комбиниран цикъл) и разход на гориво от 4,2 л/100 км. Пълна гама двигатели Двигател Капацитет на резервоара Мощност (к. с.) Въртящ момент (Нм) CO2 (г/км) Бензинов Ingenium: Si4 2,0-литров 240 340 165 Бензинов Ingenium: Si4 2,0-литров 290 400 173 Дизелов Ingenium: Td4 2,0-литров 150 380 129 / 134 Дизелов Ingenium: Sd4 2,0-литров 180 430 129 / 134 Дизелов Ingenium: Sd4 2,0-литров 240 500 153 Клиентите, които изберат по-мощния бензинов двигател Ingenium, ще получат екстериорен пакет Dynamic, включващ уголемени предна и задна броня, покрития на предната решетка и въздушните отвори в цвят Gloss Black и 20-инчови алуминиеви джанти с пет двойни спици. Клиентите, които изберат по-мощния бензинов двигател Ingenium, ще получат екстериорен пакет Dynamic, включващ уголемени предна и задна броня, покрития на предната решетка и въздушните отвори в цвят Gloss Black и 20-инчови алуминиеви джанти с пет двойни спици. Цветовата палитра е ревизирана с цел предоставяне на по-ясен избор на клиентите. Основни цветове: Fuji White и Narvik Black; металик: Yulong White, Indus Silver, Corris Grey, Santorini Black, Loire Blue, Firenze Red и Kaikoura Stone; и премиум: Silicon Silver и Carpathian Grey. Phoenix Orange става уникален цвят за стил на каросерията кабриолет. За да се подчертае спортното усещане на Evoque, новите седалки Sport могат да се поръчат с перфорирани вложки с подчертано хоризонтално оребряване. В отговор на търсенето на клиентите за най-персонализирания автомобил в гамата, Range Rover Evoque кабриолет за моделна година 2018 вече се предлага с интериор в цветове Lunar/Ivory (за моделите SE Dynamic) в допълнение към интериор в цвят Ebony. DISCOVERY SPORT В ДЕТАЙЛИ Discovery Sport е понастоящем най-бързо продаваният модел на Land Rover с над 200 000 бройки, продадени в световен мащаб от пускането му на пазара през 2014 г. Премиум функционалният компактен SUV демонстрира широтата на възможностите на Land Rover, предлагайки на клиентите ненадмината проходимост на всякакви терени, функционалност за до седем души и първокласен интериор. Новите бензинови двигатели предлагат съчетание на мощност, икономичност и съответствие със стандарта EU6. Двигателят с 240 к.с. произвежда максимален въртящ момент от 340 Нм и означава, че Discovery Sport може да постигне разход на гориво от 8,0 л/100 км и CO2емисии от 181 г/км при европейски комбиниран цикъл. Бензиновата версия с 290 к.с. може да ускорява от 0 до 100 км/ч за 6,7 секунди. Дизеловият двигател Ingenium с twin-scroll турбокомпресор предлага най-доброто съчетание на мощност и разход на гориво. Той ускорява от 0 до 100 км за 7,5 секунди, благодарение на мощност от 240 к.с. и въртящ момент от 500 Нм, и същевременно има разход на гориво от 6,4 л/100 км и CO2 емисии от 169 г/км при европейски комбиниран цикъл. Осигуряващ най-икономичното шофиране и CO2 емисии от едва 123 г/км при европейски комбиниран цикъл, дизеловият двигател Ingenium със 150 к.с. може да бъде закупен от клиентите по цял свят с механична трансмисия (за моделите със задвижване на 2 колела). В Европа и Великобритания тези модели са известни като eCapability и са обозначени със синя емблема Sport. Пълна гама двигатели Двигател Капацитет на резервоара Мощност (к. с.) Въртящ момент (Нм) CO2 (г/км) Бензинов Ingenium: Si4 2,0-литров 240 340 181 / 182 Бензинов Ingenium: Si4 2,0-литров 290 400 186 / 190 Дизелов Ingenium: Td4 2,0-литров 150 380 139 Дизелов Ingenium: Sd4 2,0-литров 180 430 139 Дизелов Ingenium: Sd4 2,0-литров 240 500 169 При избор на новия по-мощен бензинов двигател Ingenium (290 к.с.) клиентите ще се възползват от екстериорния пакет Dynamic като стандартно оборудване. При избор на новия по-мощен бензинов двигател Ingenium (290 к.с.) клиентите ще се възползват от екстериорния пакет Dynamic като стандартно оборудване. Той включва предна броня с по-големи въздухозаборници за по-добро охлаждане на двигателя и по-целеустремена визия. Предна решетка и странични въздушни отвори в цвят Gloss Black и 20-инчови алуминиеви джанти с пет двойни спици Style 511 допълват облика. Нови възможности за избор за по-голяма персонализация Палитрата на Discovery Sport вече включва 12 цветови опции. Неметалик: Fuji White и Narvik Black; Металик: Indus Silver, Scotia Grey, Corris Grey, Santorini Black, Firenze Red, Yulong White и Byron Blue; Премиум металик: Namib Orange, Carpathian Grey и Silicon Silver. Възможностите за персонализация продължават с опционален контрастиращ покрив, наличен в цветове Corris Grey и Narvik Black. Въведен е нов цвят за интериора Vintage Tan, който е много близък до този за New Discovery. Всяка седалка се възползва от промени в състава на дунапрена, осигурявайки повече комфорт за всеки пътник. Всички седалки с електрическо регулиране са усъвършенствани и включват четиристепенна лумбална опора (увеличена от двустепенна), което премахва всяко неудобство при дълги пътувания, като 12-степенната конфигурация е налична като допълнителна опция. БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ INGENIUM В ДЕТАЙЛИ Технологиите включват интегриран изпускателен колектор, система за директно впръскване с 2000 бара и twin-scroll турбокомпресор за бързи реакции и икономичност. Двигателите имат електрохидравличен контрол на всмукателните клапани. Тази напредничава технология позволява променлив ход на клапаните, чрез което контролът на натоварването на двигателя се изпълнява предимно от всмукателните клапани, за сметка на дроселовата клапа. Това намалява загубите при изпомпване и осигурява несравнима гъвкавост и контрол над въздушния поток към горивните камери, което увеличава мощността и въртящия момент, като същевременно подобрява икономичността на гориво и намалява вредните емисии. Мощният бензинов двигател Ingenium Si4 с 290 к.с. заменя традиционните радиални лагери в полза на сачмени лагери, което осигурява значителни подобрения в работата на турбокомпресора, включително по-бързи реакции и по-голяма икономичност. ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ INGENIUM: НОВО ПОКОЛЕНИЕ ЕКОЛОГИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ Екологичният, изтънчен 4-цилиндров дизелов двигател Ingenium на Jaguar Land Rover предоставя високи нива на въртящ момент при ниски обороти за отлични реакции и ускорение, когато водачът го желае. Характеристики като високоустойчив картер, два балансиращи вала и активни хидравлични опори на двигателя осигуряват върховен финес. Високотехнологичната система за рециркулация на отработените газове (EGR) използва охладена верига с ниско налягане в допълнение към веригата с високо налягане: това намалява загубите при изпомпване, увеличавайки икономичността и намалявайки пиковите температури на горене, за да спомогне за намаляване на образуването на NOx в цилиндрите. Системата за селективна каталитична редукция (SCR) намалява емисиите на NOx от ауспуха. Системата инжектира течността за третиране на отработени газове AdBlue в отработените газове, където тя реагира с NOx и го превръща в безвреден азот и вода, което гарантира, че дизеловите двигатели Ingenium са съобразени с най-строгите ограничения на Euro 6. За още по-добра динамика без компромис с икономичността, водачите могат да изберат по-мощния дизелов двигател Ingenium: Sd4. Оборудван с два турбокомпресора - първото приложение на последователна система за свръхпълнене от страна на Jaguar Land Rover - и система Common Rail с 2 200 бара, този двигател развива 240 к.с. и изключителните 500 Нм въртящ момент при едва 1 500 об./мин.

