Волейбол Световните шампиони от Полша удариха Канада във Варна (видео + снимки) 11 юни 2017 | 19:10 - Обновена



Успехът е 3-ти за за световните шампиони от тазгодишното издание на Сeeвтовната лига. “Кленовите листа” пък допуснаха 3-о поражение. Любопитна подробност е, че тимът на Канада се води от френския специалист Стефан Антига, който изведе Полша до световната тила през 2014 година.



Полша започна отлично срещата и бързо поведе с 6:2, а при първото техническо прекъсване резултатът бе 8:5 за поляците. Символичните домакини в срещата показаха отлична игра в атака и защита и започнаха да трупат преднина, която при второто техническо прекъсване бе 8 точки - 16:8. В края на гейма канадците с много добра игра направиха впечатлява серия от 6 поредни точки и намалиха пасива си до 2 точки, но в крайна сметка Полша успя да запази преднината си и взе първата част с 25:21.



Канадците започнаха много силно втората част и поведоха със 7:2, а при първото техническо прекъсване резултатът бе 8:4 в тяхна полза. Полша значително подобри играта си след прекъсването и успя не само да изравни при 11:11, но и да излезе напред в резултата. Последваха две равенства, след което с добра игра на мрежата и ас канадците поведоха с 16:13 при второто техническо прекъсване. Световните шампиони от Полша успяха в края на гейма да стопят пасив от 4 точки и изравниха резултата при 23:23. Резултатът бе изравняван още два пъти, след като символичните домакини пропиляха два геймбола, но все пак поляците успяха да вземат гейма с 27:25.

#FIVBWorldLegaue: Poland take an early lead vs @VBallCanada (25-21). Live stream: https://t.co/sQQNc8Jjip follow: https://t.co/AieSRw85Hl pic.twitter.com/dncqpArZFq — FIVB World League (@FIVBWorIdLeague) June 11, 2017

Полша поведе с 6:3 в началото на третата част, но с отлична игра на блокада Канада успя а да изравни при 6:6, а след ас на Джейсън Дероко дори поведе в резултата. При първото техническо прекъсване резултатът бе 8:7 за световните шампиони. Канада показа по-добра игра след прекъсването и успя да поведе, като при второто техническо прекъсване резултатът бе 16:14 за северноамериканците. В края на гейма Канада успя да поведе с 4 точки при 20:16 и спокойно взе третата част с 25:20 и намали резултата - 1:2 гейма.



Четвъртата част започна много равностойно и резултатът бе изравняван няколко пъти, но при първото техническо прекъсване Полша водеше с 8:6. Канада изравни при 9:9, последва още едно равенство, след което световните шампиони дръпнаха в резултата и при второто техническо прекъсване водеха с 16:13. До края на гейма световните шампиони нямаха проблеми и спечелиха четвъртата част с 25:19 и съответно мача с 3:1.



Последният мач от групата е от 20.40 часа между отборите на България и Бразилия.



ПОЛША - КАНАДА 3:1 (25:21, 27:25, 20:25, 25:19)

ПОЛША: Фабиан Джизга 5, Давид Конарски 15, Бартош Курек 5, Артур Шалпук 8, Бартоломей Лемански 12, Матеуш Биениек 12 - Павел Заторски-либеро (Мачей Музай 2, Гжегож Ломач, Александер Сливка 2, Михал Кубяк 10, Лукаш Качмарек, Дамиан Войташек-либеро)

Старши треньор: Фернандо Де Джорджи

КАНАДА: Тейлър Сандърс 1, Бендън Барнс 15, Стивън Маар 1, Шерън Върнън-Ивънс 8, Геъм Вайгръс 8, Дейниъл Дженсън 5 - Блеър Бен-либеро (Стивън Маршал-либеро, Лукас Ван Бъркъл, Брет Уолш 1, Джейсън Дероко 13, Никалъс Хоуг 10)

Старши треньор: Стефан Антига.



СНИМКИ: FIVB.COM

