Довициозо накара италианците отново да ликуват с втора поредна победа в MotoGP

Пилотът на Ducati Андреа Довициозо съумя да осъществи чудесен старт и да се възползва от добрата скорост на мотоциклета си и високите температури на пистата, спечелвайки състезанието за Гран При на Каталуня. Италианецът поведе в деветата обиколка, а след това не изпусна първото място нито за миг. С успеха си Довициозо изравни един от най-успешните периоди на Ducati, когато главното действащо лице бе Кейси Стоунър. Неговата втора последователна победа бе първата такава за тима от 2010 година.

На второ и трето място остана дуото на Honda Марк Маркес и Дани Педроса, които също на моменти оглавяваха подредбата. Хорхе Лоренсо финишира четвърти, а състезанието бе второто му най-добро от началото на сезона с новия му италиански отбор. Валентино Роси успя да финишира пред съотборника си Маверик Винялес, но на осмата позиция, докато младият испанец остана 10-и пред родната публика в Барселона.

От полпозишън стартира Педроса и въпреки суматохата на първия завой той удържа водачеството. Хорхе Лоренсо запази втората си позиция, а Маркес излезе трети след лек сблъсък с Данило Петручи. Италианецът остана чак 11-и след удара, а впоследствие претърпя инцидент и не успя да запише точки. Алейш Еспергаро изведе Aprilia до четвъртата позиция, а Лоренсо изпревари Педроса малко преди края на първата обиколка. Маркес също успя да изпревари съотборника си.

По това време Йонас Фолгер държеше най-добрата позиция на пистата от мотоциклетите на Yamaha – седмата. Въпреки старта от деветата позиция за лидера във временното класиране Маверик Винялес, обиколка след старта той се намираше на 15-о място.

Три обиколки след старта Фолгер стана пети, а Валентино Роси успя да напредне с две места и стана десети. След още няколко завоя Лоренсо направи колеблива маневра на един от завоите и двамата пилоти на Honda минаха пред него, като първи стана Маркес.

В този момент от състезанието Лоренсо започна да губи позиции, а Довициозо да напредва и да притеснява първата група. Той също изпревари съотборника си в Ducati, а метри след това Лоренсо допусна пред себе си и Данило Петручи.

Педроса отмъкна лидерството от Маркес в седмата обиколка, когато двигателят на мотоциклета на Алейш Еспергаро се повреди и той трябваше да прекрати състезанието, което можеше да му донесе доста точки. Скоро Довициозо изпревари Маркес и за първи път в състезанието стана лидер.

Лоренсо продължи да губи позиции и се откъсна от лидерската група, а зад него Алваро Баутиста и Роси от седмата и осмата позиции започнаха да го притискат.

При току-що преполовена състезателна дистанция Джак Милър претърпя първия инцидент за деня, а преднината на Довициозо започна да се усеща по-осезаемо. Изоставането на Маркес се увеличи на над секунда пет обиколки преди финала, а Лоренсо намери сили и започна да наваксва изгубените позиции, стигайки до четвъртото място.

Две обиколки преди края Данило Петручи също падна с машината си от осмата позиция, като това бе бонус за пилотите зад него.

Маверик Винялес (111 т.) продължава да бъде лидер във временното класиране, но вече само със седем точки пред Довициозо (104 т.), с когото по това време миналата година Ducati обмисляха да се разделят. Втората му победа от седемте старта до момента остава сериозни възможности за претенции за титла. Трети се нареди Марк Маркес с 88 точки, следван от Дани Педроса с 84 и Валентино Роси с 83.

