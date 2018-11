Десетата от “Ролан Гарос” е факт! Краля на клея стигна безсмъртието

Simply incredible from Rafa Nadal

Рафаел Надал го направи! Краля на клея спечели бленуваната “Ла Десима” - десетата титла от тенис турнира от Големия шлем “Ролан Гарос”, след като безкомпромисно срази Стан Вавринка във финала с 6:2, 6:3, 6:1.Матадора стана първият човек в историята с 10 титли от едно събитие от Големия шлем, а общо има вече 15 от четирите най-силни турнири и по този показател изпревари на второто място легендарния Пийт Сампрас (Роджър Федерер е лидер с 18) . Испанецът взе безпрецедентни десети титли от “Мастърс”-а в Монте Карло и АТР500 в Барселона по-рано през сезона, но нищо не може да се сравни с величието, до което стигна на “Ролан Гарос”.На 31-годишна възраст Краля на клея грабна "Купата на мускетарите" по най-убедителния начин в кариерата си, губейки само 35 гейма, а по-категоричен шампион е бил само Бьорн Борг с триумфа си през 1978 година, когато му взимат едва 32 (през 1980-а Борг губи 38 гейма, а през 2008-а Надал печели турнира с 41 загубени). Надал е изумителен и заради статистиката си на “Ролан Гарос”, където има 79 победи и само 2 поражения (от Робин Сьодерлин поради контузия през 2009-а и от Новак Джокович на 1/4-финалите през 2015-а), а на клей в кариерата си е с умопомрачителните 389 победи и 38 поражения, като 102 от тези победи са във формат до спечелеване на 3 от 5 сета.Стан Вавринка пък за първи път загуби битка за титла от Големия шлем, но поне остава с утехата, че е единственият играч с четири финала на най-големите турнири във всеки от последните четири сезона. Надал също така ще изпревари швейцареца на второто място в световната ранглиста при официалното обновяване в понеделник (Вавринка реално остава на трета позиция, но имаше шанс да се изкачи при победа).1:0 - Надал започна с отличен сервис, чрез който изобщо не се нуждаеше от каквито и да е разигравания. До 40-0 Вавринка само по веднъж бе ударил топката, а геймът бе затвърден с форхенд на швейцареца в мрежата.1:1 - Вавринка изглеждаше стегнат, но с първия си ас за 30-15, а и с първата грешка на Надал за 40-15 сякаш си върна част от увереността. Мощните му форхенди му осигуриха нужното предимство в разиграванията и той успя да изравни.2:1 - Рафа отново не даваше шанс на съперника си да удари топката повече от веднъж от свой сервис, когато първото подаване влизаше. Две грешки на испанеца обаче доведоха до 30-30 и публиката се пораздвижи, а дорис излизане на мрежата и два смача. Надал отрази брейк-пойнта с хубав сервис по бекхенда на швейцареца, който го прати в аут, а после ас и още един добър начален удар свършиха работата.2:2 - Първото по-дълго разиграване завърши с успех на Вавринка, който дори трябваше да изравнява на 30-30, но после негова грешка (в мрежата) даде. Швейцарецът обаче с кик-сервис по диагонала отрази моментално възможността, но имаше проблеми от бекхенд, а Надал умишлено пращаше топката от тази му страна. Деветата грешка на Вавринка доведе до трети дюс, а форхенд-уинър по диагонала осигури на Надал, макар отново той да не бе оползотворен. Форхендът по правата при опит за обръщане на посоката пак изневери на швейцареца и той трябваше да спасява, когато геймът навлезе в деветата си минута. След четири неуспешни шанса за пробив Надал в крайна сметка не можа да се пребори кик-сервиса на Вавринка и след 23 минути общо резултатът стана отново равен.

3:2 - Надал вкара в употреба чудесния си форхенд, а неуспешните опити на Вавринка да променя посоката с форхенд продължиха (от 11 грешки до момента 7 са от форхенд). Oт 40-0 обаче швейцарецът все пак се закачи за гейма, печелейки две поредни точки, последната от които за 40-30 с най-после успешен форхенд по правата от дълбочината на корта. В крайна сметка обаче с ас от втори сервис Надал изненада съперника си и отново пое инициатиавата.5:2 - Надал имаше под 50% успеваемост при първи сервис, но отново във важни моменти наказа противника си, като реализира и третия си ас (1 за Вавринка). С първото си воле от мрежата испанецът затвърди пробива на 15 и се доближи само на гейм от успеха в първия сет.1:0 - Вавринка отново бе непостоянен от ключовите си удари - форхенд по правата, който сбърка, а след това чудесен бекхенд по диагонала за смяна на посоката. Въпреки че Надал получи първото предупреждение за бавене преди изпълнение на сервис, той продължи убедително серията си от спечелени геймове и с петия поред поведе.3:0 - Вавринка не изглеждаше като човек, който е способен да излезе от тежкото положение, а при посрещане отново нямаше никакъв шанс дори да помирише шанс за пробив. Седми пореден гейм на сметката на Надал, който заплашваше съвсем да елиминира интригата в мача.3:1 - Швейцарецът най-накрая прекрати поредицата на Матадора и спечели сравнително бързо и лесно подаването си, като Надал само веднъж впечатли с невероятен форхенд по диагонала.4:1 - Точно когато Вавринка сякаш стана по-уверен и по-стабилен от бекхенд, за да поведе с 15-30, отново прати топката в мрежата и доведе до реми 30-30. Надал спечели следващото разиграване просто задържайки кълбото в рамките на корта и това му донесе успех, защото швейцарецът сбърка, а впоследствие по същия начин геймът бе затворен.4:2 - Вавринка все пак запази оптимизма на зрителите, които искаха по-равностоен дуел, като спечели подаването си макар не винаги да пласираше точно първия си сервис. При 40-15 дори Стан трябваше да аплодира феноменалния минаващ форхенд "без да гледа" на Надал, но в крайна сметка резултатът бе намален.5:2 - Надал спечели две поредни излизания на мрежата и всъщност предизвика първите загубени от Вавринка точки след апроуч (5 от 7 спечелени), като с четвъртия си ас се доближи само на гейм до увеличаване на преднината в мача.5:3 - Матадора набързо върна спомените на швейцареца от първия сет, когато трябваше да сервира за оставане в него и не се справи с напрежението. 20-ият уинър на Матадора (този път по късия диагонал с бекхенд) осигури аванс от 0-30. Подаването на Вавринка заработи в критичния момент и той обърна гейма, за да се опази от ново разочарование.6:3 - Вавринка счупи ракетата си от яд, когато пропусна да направи минаващ удар покрай излезлия на мрежата Надал, като така вместо 30-30, стана 40-15. Матадора се възползва още от първия си сет-бол и поведе с 6:2, 6:3 за час и 25 минути.2:0 - Надал продължаваше да бъде безкомпромисен и неудържим, като нямаше проблем да затвърди набързо пробива си.2:1 - Вавринка имаше трудности в началото на сервис-гейма си, но този път началният му удар заработи в правилния момент и той откри сметката си в третия сет.3:1 - Швейцарецът поведе с 0-30, но точно тогава Надал започна да ниже уинър след уинър, за да осъществи обрат, но пък Вавринка предизвика аплодисменти с печеливш форхенд по правата (общо 9-и в мача), за да вкара гейам в дюс. Два чудесни сервиса обаче наклониха везните в полза на Матадора.5:1 - Надал спечели доста лесно точките до 40-0 и не излъчваше абсолютно никакво притеснение, а самият Вавринка не "хващаше ръка" дори когато първият сервис на испанеца не влизаше.