Шарапова няма да влезе в основната схема на US Open

Отсъствието на Шарапова ще стане причина тя да не намери място в основната схема на последния за годината турнир от Големия шлем US Open, който започва на 20 август. Шест седмици преди началото му обаче започва селекцията на играчите в основната схема и поради това няма как рускинята да се вмести, защото в момента заема 175-о място в световната ранглиста и със сигурност ще се свлече още надолу.



Така остава единствено вариантът Шарапова да премине през квалификациите (за които не е сигурно, че ще се класира) или да се надява да получи "уайлд кард" от организаторите, но това едва ли ще се случи, след като тя не бе поканена на "Ролан Гарос" и отказа да кандидатства за директно място в "Уимбълдън". Мария Шарапова обяви, че пропуска целия сезон на трева, включително тенис турнира от Големия шлем "Уимбълдън". Рускинята ще се лекува от контузия до края на следващия месец и засега плановете са да се завърне на събитието в Станфорд, което ще се проведе между 31 юли и 6 август.

