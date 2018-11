Американски футбол Символика в 283-те диаманта на шампионските пръстени на Пейтриътс 10 юни 2017 | 20:22 - Обновена 0 0 0 0 7

"How do we feel...about being world champions?" pic.twitter.com/RWK5zi9CJJ — New England Patriots (@Patriots) June 10, 2017

Именно с това изоставане е свързана символиката в изработката на шампионските пръстени, защото върху тях са поставени цели 283 диаманта, за да се дразнят “ястребите”, че са опропастили такова сериозно водачество в резултата.

Tonight's special guest performers: @SnoopDogg & @gucci1017! pic.twitter.com/cVazbdxK6X — New England Patriots (@Patriots) June 10, 2017

Това бе пети триумф в Супербоул в историята на организацията, като суперзвездата Том Брейди позира пред фотографите именно с пет шампионски пръстена. Рапърът Snoop Dogg пък е изпълнявал свои хитове на партито на Пейтриътс.

So many great photos from last night!



