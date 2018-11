Моторни спортове От Танак поведе на рали Италия, кошмар за Падън (видео) 10 юни 2017 | 18:18 - Обновена 0 0 0 0 0 Пилотът с Ford Fiesta От Танак пое лидерството на рали Италия в днешните следобедни часове, след като временният водач с Hyundai Хейдън Падън излезе извън пътя, повреди автомобила си и бе принуден да се оттегли за деня. Новозеландецът имаше преднина от 9.4 секунди по обяд днес, но в предпоследния етап за деня той претърпя инцидент, а от задната част на автомобила му излизаха и пламъци. Rally leader @HaydenPaddon on fire in SS13 Live on https://t.co/twccZ0hRvh #WRC @Rally_d_Italia @HMSGOfficial pic.twitter.com/J7CW3nExKb — WRC (@OfficialWRC) 10 June 2017 Падън успя да стигне до екипа си и изгуби само около минута, а след това призна, че грешката му е била напълно аматьорска. Драмата му предостави първата позиция на От Танак, който вече е с 16.5 секунди пред пилота на Toyota и победител на рали Швеция Яри-Мати Латвала. Тиери Нювил с Hyundai допълва топ 3, но белгиецът е на 1:03.2 минути зад Танак. Той изпусна втората позиция още сутринта след проблеми със спирачките. Четвърти е Падън, но по всяка вероятност той ще загуби позицията си, а зад него в общата подредба са Юхо Ханинен с Toyota и Есапека Лапи. Световният шампион Себастиен Ожие държи седмата позиция с Ford Fiesta, оплаквайки се от проблем, който механиците му още не могат да открият. Елфин Еванс пък се натъкна и на крави: @ElfynEvans vs.

Watch SS13 live on WRC+ from 15:00 (UTC+2) #WRC #RallyItaliaSardegna pic.twitter.com/POBYfeQeWe — WRC (@OfficialWRC) 10 June 2017

