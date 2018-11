Моторни спортове Дани Педроса спечели полпозишън в Барселона, Роси има трудна задача (видео) 10 юни 2017 | 16:17 - Обновена 0 0 0 0 1 Пилотът на Honda Дани Педроса ще стартира от своя 30-и полпозишън в кариерата утре в състезанието за Гран При на Каталуня пред новия пилот на Ducati Хорхе Лоренсо, а топ 3 допълва Данило Петручи със сателитния мотоциклет на Ducati, който спечели подиум в MotoGP на "Муджело" миналата седмица. Кошмарен уикенд се оказва за пилотите на Yamaha, както и за Марк Маркес, въпреки че той ще стартира четвърти. Световният шампион претърпя четири катастрофи за един ден, като две от тях бяха в квалификационната сесия, но пилотът се размина без контузия. Този уикенд първата квалификация бе крайно интересна, след като всичките мотоциклети на Yamaha попаднаха в нея с оскъдното си представяне по време на вчерашните и днешната тренировки. Това се случи за първи път в историята на настоящата квалификационна система в шампионата, но две от четирите машини на конструктора успяха да си спечелят място в по-силната група в търсене на полпозишън. Това обаче не бяха Валентино Роси и Йоан Зарко, които утре ще стартират съответно от 13-а и 14-а позиции. Едва 0.040 секунди разделиха Винялес и Доктора, но младият пилот е този, който се присъедини към Маркес и компания, заедно със сателитния пилот Йонас Фолгер, който записа най-доброто време с Yamaha за целия уикенд. Тяхна конкуренция бе и състезателят на Honda Кал Кръчлоу, който обаче претърпя инцидент на завой номер 10 минути преди края на сесията. Валентино Роси пък излезе от очертанията на пистата две минути преди края на квалификацията, след като бе сменил гумите си и така заложи всичко на последната обиколка, но тя не бе достатъчна, за да подобри времето на съотборника си. Алваро Баутиста първи излезе начело във втората квалификация, но Педроса бързо подобри времето му. Фолгер излезе от бокса последен, а Маркес падна 5 минути след началото на сесията. Хорхе Лоренсо излезе начело и задържа първата позиция за по-голямата част от 15-минутната квалификация. Малко преди заключителните секунди Педроса направи перфектната обиколка, а Маркес претърпя и последния си инцидент за деня. Лоренсо пък си гарантира старт от първата тройка за девета поредна година в Барселона и за първи път с Ducati. Зад Маркес и четвъртата позиция се настани Алейш Еспергаро с Aprilia, следван от Ектор Барбера, Андреа Довициозо, Фолгер, Винялес и Баутиста. The fourth crash of the day for #MM93!#CatalanGP pic.twitter.com/wyME6WVDw2 — MotoGP™(@MotoGP) 10 June 2017 Not even #MM93 could save this one #CatalanGP pic.twitter.com/QRLU1Bim8i — MotoGP™ (@MotoGP) 10 June 2017

