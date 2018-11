Сензацията е факт! Остапенко е шампионка на "Ролан Гарос"!

A tale of two players after 26 minutes of play...



Halep: 1 winner, 1 unforced error

Ostapenko: 11 winners, 17 unforced errors#RG17 pic.twitter.com/3ZImwGxonR — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2017

Frustration pour la jeune J.Ostapenko...

C'est parti pour le 2e set ! #RG17 pic.twitter.com/oo5qzIhXfJ — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2017

Йелена Остапенко спечели не просто първата си титла в дамския тенис , а го направи с гръм и трясък на финала на “Ролан Гарос”, побеждавайки с 4:6, 6:4, 6:3 Симона Халеп и стана първата непоставена шампионка в турнира от Големия шлем в Париж.Румънката, която бе трета в схемата, пък пропусна възможността да се изкачи на върха на световната ранглиста, но за нея по-съкрушително бе, че отново остава без титла от четирите най-големи турнири в света. Остапенко с историческия си триумф ще се изкачи от 47-о до 12-о място в ранглистата на WTA, а любопитното е, че за последно играч печели първата титла в кариерата си (изобщо в какъвто и да е турнир) на “Ролан Гарос” през 1997 година на 8 юни - това е постижение на Густаво Куертен, а на този ден е родена… именно Остапенко! Латвийката е най-младата носителка на купата “Сюзан Ланглен” от 1997 година насам, когато на 19-годишна възраст триумфира Ива Майоли от Хърватия.Халеп трудно можеше да започне мача по по-лош начин, след като не вкара нито веднъж първия си сервис и допусна пробив на нула, като Остапенко наниза два уинъра. Латвийката обаче "върна жеста" и подари три брейк-точки на опонентката си, след което допусна пробив с грешка от форхенд за 1:1. Остапенко продължи да изпитва трудности в намирането на очертанията на корта и от доброто начално впечатление не остана и помен, когато Халеп спечели сервис-гейма си на нула за 2:1.Латвийката обаче се съживи с убедително взето подаване, в което наниза нови два чудесни уинъра и показа, че когато първият сервис влиза, успехът идва по-лесно. Остапенко започна да посреща пред основната линия дори при първо подаване на Халеп и това изнерви румънката, която отново не можеше да разчита на него и логично допусна нов пробив. Само че тенденцията в мача се спази и Остапенко вместо да затвърди, допусна рибрейк на нула за 3:3. Халеп поведе с 40-15 и започна пак да изпитва трудност при подаването си, като за първи път във финала се стигна до дюс и дори точка за пробив за латвийката, но в крайна сметка третата поставена оцеля.Осмият гейм бе най-качественият от всички досега и въпреки обичайните трудности Остапенко успя да изравни на 4:4. Румунката отново трябваше да се защитава при дюс на свой сервис, но се потруди достатъчно този път да предизвика грешките на съперницата и да я застави да се бори за оставане в сета при 5:4. Латвийката не контролираше нито едно разиграване в десетия гейм, допусна точка за пробив и поради тотална липса на първи сервис не можа да избегне затварянето от страна на Халеп - 6:4 за 38 минути.

14 coups gagnants mais 23 fautes directes pour Jelena Ostapenko qui lui coûtent la première manche



Avantage Simona Halep 6/4 #RG17 pic.twitter.com/NKBmFJFIX4 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2017

On ! Ostapenko wins 6 of last 7 games to take second set 6-4!



Jelena, une jeune fille de caractère !



2e set remporté 6/4 #RG17 pic.twitter.com/olX7SAWJqb — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2017

First set: Halep 6-4

Second set: Ostapenko 6-4

Third set: All even at 3-3



What will happen next? #RG17 pic.twitter.com/sSmkcUlCRf — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2017





Халеп спаси три брейк-бола в началото на втората част и със защитата на подаването си взе психологическо предимство, докато Остапенко продължаваше да е меко казано непостоянна на сервис - две двойни грешки във втория гейм, последвани от първия ас в мача, след това няколко груби грешки и пробив за румънката за 2:0. Латвийката почна да нервничи при всяка неточност и изпадна в истинска беда при 40-0, но с отлични ретури и уинъри стигна поне до дюс. Халеп обаче пласира най-бързия си сервис от 167 км/ч, а после поредната грешка на Остапенко доведе до 3:0 и пети последователен гейм за румънката.С 30-ата си непредизвикана грешка Остапенко вкара сервис-гейма си в дюс, а 31-ата доведе до брейк-пойнт. С 18-ия си уинър от форхенд латвийката го отрази, но после пък петата двойна грешка предизвика още един. В крайна сметка тя оцеля, а и Халеп направи необясними грешки в моментите, когато трябваше да затвори гейма (тя пропусна пет точки за пробив) - 3:1. От петия си шанс Остапенко проби на свой ред подаването на опонентката и вече съвсем върна интригата, при положение че изглеждаше безнадеждно допреди малко във втория сет. Халеп отново стигна до две точки за пробив, но ги пропиля отново поради прекалена пасивност, при което латвийката измъкна гейма и изравни на 3:3.С любимия си драйв-воле-форхенд Остапенко се възползва от третия си брейк-бол и обърна сета "с краката надолу", за да поведе изведнъж с 4:3. Куп грешки от бекхенд обаче попречиха на латвийката да затвърди пробива си и тя собственоръчно опропасти предимството си в ключовия сет. Халеп също показа много слабо ниво и допусна брейк на нула за 4:5, а четири уинъра на Остапенко я изведоха до бленувания успех - 4:6, 6:4 за час и 27 минути игра.Халеп се спаси по същия начин както предишния сет, когато също изоставаше с 15-40, но успя да избегне неприятен ранен пробив. Eдва за втори път в мача Остапенко спечели два поредни сервис-гейма и изравни неочаквано лесно на 1:1. Румънката обаче показа здрави нерви и за първи път от доста време спечели подаването си без никакви проблеми и драматични моменти, като дори реализира един редките си уинъри (шест до момента) - 2:1.Проблемът на Остапенко бе, че тя бе спечелила само 10 от 38 разиграни точки на второ подаване и именно то отново я предаде в следващия гейм, когато подари три брейк-бола на съперницата си и с два високи форхенда Халеп проби в ключов момент за 3:1. Латвийката направи страхотен уинър по правата, за да си спечели брейк-пойнт, като все пак се възползва от него, за да намали моментално изоставането си. Остапенко продължи добрата си серия от уинъри и показа отлична концентрация, за да изравни на 3:3, а стигна до пробив в следващия гейм със сериозна помощ от мрежата, което можеше да се окаже преломен момент.Уинър номер 51 изведе Остапенко до великолепна позиция за поднасяне на сензацията - 5:3! Номер 52 и 53 бяха достатъчни за латвийката да триумфира по изумителен начин и да попречи на Халеп да застане начело на световната ранглиста!