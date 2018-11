Волейбол Олимпийският шампион Бразилия обърна хита Канада във Варна (видео + снимки) 09 юни 2017 | 18:58 - Обновена 0 0 0 0 0 3:1 (23:25, 25:20, 25:22, 25:23). Това е третата победа на "кариоките" в тазгодишното издание на Световната лига, като те имат и една загуба. Канадците пък са с два успеха и две загуби.





Двата отбора изиграха изключително интересна и оспорвана първа част. След по-добро начало за канадците, които поведоха с 3:1, бразилците изравниха при 3:3. Последваха нови три равенства, а при първото техническо прекъсване резултатът бе 8:7 за Канада. След прекъсването равностойната игра продължи. Резултатът бе изравняван 8 пъти, а при второто техническо прекъсване аванс от 1 точка имаха бразилците - 16:15. След прекъсването нито един от двата тима не успяваше да се откъсне с повече от 2 точки и резултатът бе изравняван 7 пъти, последно при 23:23. В самия край на гейма играчите на Канада показаха по-здрава психика и по-добра игра и спечелиха първата част с 25:23.



През втората част се повтори ситуацията от първия гейм. Играта бе равностойна, а резултатът бе изравняван няколко пъти до първото техническо при 8:7 за Канада. След прекъсването символичните домакини на два пъти успяваха да поведат с 2 точки, но бразилците бързо изравняваха резултата. При второто техническо прекъсване Бразилия водеше с 16:14. След 16:15 за символичните гости показаха много добра игра в атака и на блокада и реализираха 6 поредни точки и поведоха с 22:15. До края на гейма Бразилия нямаше проблеми и спечели втората част с 25:20.



В началото на третата част Канада успя да поведе в резултата, но бразилците обърнаха резултата до 6:3. Последваха 4 поредни точки за Канада, но при първото техническо прекъсване резултатът бе 8:7 за южноамериканците. След прекъсването Канада успя да изравни при 11:11, последва още едно равенство, а при второто техническо прекъсване резултатът бе 16:14 за Бразилия. След 16:15 за бразилския тим символичните гости реализираха три поредни точки и поведоха с 4 точки - 19:15. В края на гейма бразилците пропиляха 4 геймбола, но все пак успяха да спечелят третата част с 25:22.



Бразилия успя да поведе в началото на четвъртата част, но Канада веднага обърна резултата и при първото техническо прекъсване водеше с 8:6. След прекъсването бразилците реализираха три поредни точки и не само изравниха резултата, но и поведоха. Последваха две изравнявания на резултата, след което с отлична игра Канада успя да поведе с 3 точки - 13:10. След този резултата бразилците много добра игра, особено на блокада и успяха да изравнят, а след това и да поведат. Последва още едно равенство, а при второто техническо прекъсване Бразилия водеше с 16:15. След този резултата последваха общо 7 изравнявания, но с отлична атака и грешки на противника Бразилия спечели гейма с 25:23 и съответно мача с 3:1 гейма.

Втората среща от програмата днес е между отборите на България и Полша.



КАНАДА - БРАЗИЛИЯ 1:3 (25:23, 20:25, 22:25, 23:25)

Брет Джеймс Уолш, Райли Брендън Барнс 12, Джон Гордън Перин 20, Никалъс Хоуг 11, Греъм Вайгръс 9, Дийниъл Дженсън 6 - Камерън Бейн-либеро (Стивън Маршал-либеро, Шарън Върнън-Ивънс 5, Джейсън Дероко 1, Лукас Ван Въркъл, Тейлър Сандърс)

Старши треньор: Стефан Антига Бруно Резенде 2, Ренан Буяти 19, Рикардо Лукарели 11, Маурисо Соуза 11, Дъглас Соуза 2, Лукас Сааткамп 17 - Талес Хос-либеро (Едер Карбонера, Тиаго Брендъл-либеро, Енрике Родригеш, Мурильо Радке,Маурисио Боржеш 4)

Старши треньор: Ренан Дел Зото.

Pала "Конгресна", Дворец на културата и спорта



Съдии: Али Джафар (Бахрейн) и Фабрицио Салталипи (Италия).





Старши треньор: Ренан Дел Зото.

БРАЗИЛИЯ: Бруно Резенде 2, Ренан Буяти 19, Рикардо Лукарели 11, Маурисо Соуза 11, Дъглас Соуза 2, Лукас Сааткамп 17 - Талес Хос-либеро (Едер Карбонера, Тиаго Брендъл-либеро, Енрике Родригеш, Мурильо Радке,Маурисио Боржеш 4)

