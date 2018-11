ММА Джошуа иска да се бие с Уайлдър, Паркър и да има реванш с Уайт 09 юни 2017 | 18:22 - Обновена 0 0 0 0 8



По неговите думи, Джошуа иска обединителен бой с шампиона на WBO Джоузеф Паркър, а така също и мач-реванша със сънородника си ДилианУайт.



По-рано Джушуа получи разрешение от IBF разрешение да проведе среща реванш с с Владимир Кличко, а след това да проведе задължителната защита на световната си титла срещу Кубрат Пулев.

The Late Late Show A post shared by Anthony Joshua (@anthony_joshua) on Jun 8, 2017 at 10:12am PDT

“Джошуа иска обединителни боеве. Той иска да се бие срещу Джоузеф Паркър, с Дионтей Уайлдър. Но планът на Антъни Джошуа не е се простира само до два-три боя, той има планове за близките 8-10 години. Ние сме длъжни да преминем през всички. Длъжни сем да продължаваме напред, призовавам всички боксьори от тежка категория да го предизвикат. Освен това има и британски битки. Двубоят с Дилиан Уайт - това е боят, който Джошуа иска да проведе отново”, заяви Еди Хърн.

