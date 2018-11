Моторни спортове Шампионът от Супербайк Макс Биаджи е в болница след тежък инцидент 09 юни 2017 | 16:55 - Обновена 0 0 0 0 0 Световният шампион от Супербайк сериите за сезон 2010 и 2012 Макс Биаджи е контузен тежко след инцидент по време на тренировка за тазседмичното състезание в клас Супер Мото на пистата близо до Рим. Италианските медии съобщават, че Биаджи е диагностициран с множество травми, сред които и фрактура на рамото. Той е бил транспортиран с хеликоптер от пистата Сагитарио към Рим, но по време на полета е бил в съзнание. От Италия допълват, че няма риск за живота му. Биаджи се състезаваше дълги години в MotoGP, но така и не стигна до световна титла, а двамата с Валентино Роси поднасяха на зрителите незабравими борби на трасето. Incidente in moto per Biaggi: è in codice rosso https://t.co/mvZIAOeNnC #motori pic.twitter.com/dZiMS4Hisg — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) 9 June 2017 Breaking news: former world champion @maxbiaggi is in hospital with 'severe' injuries following a supermoto training crash this morning. — MCN Sport (@MCNSport) 9 June 2017

Още по темата

0 0 0 0 0 АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове" Прочетена 1016

1