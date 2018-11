Маркес бе недостижим във втората тренировка, Винялес срещна проблеми (видео)

Световният шампион на MotoGP Марк Маркес бе недостижим в първите две свободни тренировки от състезателния уикенд в Барселона, оглавявайки и втората сесия. Следобед пистата бе напълно суха, а след първите минути Лоренсо бе най-бърз, преди Маркес, Яноне и Довициозо да подобрят времето му.

Валентино Роси подобри представянето си и завърши сесията десети, докато неговият съотборник Маверик Винялес срещна проблеми още в първата част на тренировката, прибра се в бокса видимо недоволен и в крайна сметка остана на 17-а позиция.

Сателитният пилот на Ducati Алваро Баутиста падна на завой номер 14, маршалите изправиха мотора му и му помогнаха да продължи, но той отново го изпусна. Пилотът остана невредим и след минаване през бокса отново се върна на пистата, като разви и най-високата скорост за сесията – над 330 км/ч.

Инциденти претърпяха и Ектор Барбера и Кал Кръчлоу, като първият нарани пръста на ръката си. Това се случи в заключителните минути на тренировката и двамата не успяха да излязат на пистата за последна обиколка. В последните секунди падна и Лорис Бас.

Another faller! This time #CC35 hits the floor, that's his session over #CatalanGP pic.twitter.com/wjzpODBIDE