Моторни спортове Маркес оглави първата тренировка в Каталуня, Роси остана доста назад 09 юни 2017 | 12:06 - Обновена 0 0 0 0 0 Световният шампион с Honda Марк Маркес оглави първата свободна тренировка преди уикенда в Барселона, след като излезе на пистата едва осем минути преди края на 45-минутната сесия. По същото време на мотоциклета си се качи и лидерът във временното класиране Маверик Винялес, който заедно с мнозинството изчака пистата да изсъхне след лекия дъжд преди началото на тренировката. Двадесет минути след старта едва седем пилоти бяха решили да използват мократа писта, сред които бе и Валентино Роси. Сателитният пилот на Yamaha Йонас Фолгер обаче бе най-бърз сред тях с обиколка от 1:56.641 минути, като впоследствие я подобри още повече. Хорхе Лоренсо с Ducati излезе на пистата 25 минути преди края и след три обиколки вече бе начело. В последните минути обаче тя бе подобрявана многократно, а испанецът завърши сесията 13-и. Първата обиколка на Маркес му отреди четвърто време, а благодарение на предпоследната - той оглави подредбата. Доктора остана на 17-а позиция. #MotoGP FP1#MM93 ends the session fastest from #CC35 and Mugello winner #AD04#CatalanGP pic.twitter.com/JfbgJGjkww — MotoGP™ (@MotoGP) 9 June 2017 Only 7 riders have taken to the track with over 20 minutes gone in the session!#JL99 currently tops the times#CatalanGP pic.twitter.com/JsIiRxkr8F — MotoGP™(@MotoGP) 9 June 2017

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове"

