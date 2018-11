Европейски футбол Китайски клуб предлага 200 млн. за Кристиано и 120 млн. годишна заплата на португалеца 09 юни 2017 | 10:43 - Обновена 0 0 0 2 32



През миналия декември агентът на Кристиано Жорже Мендеш призна за мултимилионна оферта от Китай, но тогава португалецът сам е отхвърлил предложението, защото "парите не са всичко и Реал е неговият живот" (б.ред. цитатът е от изказване на Мендеш).



Преди няколко дни самият Кристиано отговори на въпрос за неговото бъдеще със следното: "Няма нищо невъзможно". Все пак AS предполага, че и тази оферта ще бъде отхвърлена. Китайски клуб, чието име остава неназовано, през следващата седмица официално ще направи умопомрачителна оферта за голямата звезда на Реал Мадрид Кристиано Роналдо . Според AS предложението към клуба ще бъде в размер на 200 милиона евро, а офертата за португалеца ще бъде за 120 милиона евро на година. Тази сума би превърнала CR7 в най-високоплатения спортист за всички времена.През миналия декември агентът на Кристиано Жорже Мендеш призна за мултимилионна оферта от Китай, но тогава португалецът сам е отхвърлил предложението, защото "парите не са всичко и Реал е неговият живот" (б.ред. цитатът е от изказване на Мендеш).Преди няколко дни самият Кристиано отговори на въпрос за неговото бъдеще със следното: "Няма нищо невъзможно". Все пак AS предполага, че и тази оферта ще бъде отхвърлена.

ВАСИЛ СУМРАЧКИ редактор - отдел "Футбол"

