"Добави вкус към живота": Майкъл Джордан

Ако търсим спортна знаменитост, чиято хазна едва да побира тоновете пари и която да умее да си живее живота, сме длъжни да започнем с Майкъл Джордан. По неофициални данни богатството на митичния баскетболист възлиза на над 1,2 млрд. долара - наистина умопомрачаваща сума, която американецът трупа още от средата на 80-те години на миналия век. За своя първи сезон в Чикаго Булс Джордан взима 550 хиляди долара, които нарастват главоломно с времето. В края на своя период при "биковете" легендарният гард вече получава по над 30 милиона долара на година. При това говорим само за пари, спечелени от баскетбола. Иначе Air Jordan прибира милиони от какво ли не и отдавна е на този етап, в който името му работи за него, а не обратното.Така например той има своя собствена линия "Джордан" сред продукцията на Nike. Американският спортен концерн пуска на пазара първите обувки Air Jordan I още през 1984 година. "Въздушния" участва в доста реклами, а през 1996-а изпълнява главната роля в анимационната комедия "Космически забивки", спечелила над 90 милиона долара в киносалоните. MJ e "замесен" и в не една видео или компютърна игра. Първата такава излиза през 1988 година - Jordan vs. Bird: One on One, която се играе на популярните по това време Nintendo, Sega Mega Drive, Game Boy и др. От 1992-а насам американецът участва в над 20 рекламни клипа на Gatorade. През същата година излиза книгата The Jordan Rules, която се превръща в бестселър в САЩ.През 2013 година двукратният олимпийски шампион се жени за дългогодишното си гадже Ивет Прието, която е с 15 години по-млада от него. Цялата сватба излиза на Джордан 10,1 милиона долара. Булката е облечена като принцеса в рокля от френска коприна, обшита с кристали. Твърди се, че бившата манекенка хваща окото на "Въздушния", докато танцува в нощен клуб в Маями през 2008-а. Баскетболният ас има общо пет деца - Джефри Майкъл, Маркъс Джеймс, Джасмин, Виктория и Изабел, като първите три са от първия му брак с Хуанита Ваной. Според предбрачния договор разводът с нея струва на MJ 168 милиона долара и седем акра земя с имение край Чикаго. Нито една от щерките му не последва стъпките на татко си на паркета, а синовете му се занимаваха с баскетбол, но сянката на Майк ги отказа бързо-бързо.В днешно време Майкъл Джордан е собственик на клуба от NBA Шарлът Хорнетс. От следващия сезон единствено неговият отбор ще играе с екипи с логото на Air Jordan, докато останалите 29 клуба ще се "задоволят" с Nike. Палатът, в който живее №23 се оценява на 29 милиона долара и може да се похвали с баскетболно игрище, тенис корт, басейн, три къщи за гости и т.н."Негово Кралско Въздушество" е един от спортистите, получили приживе своя статуя - тя се намира в Чикаго и е наричана от феновете "Духът". Впрочем един от най-известните чикагски ресторанти носи името на иконата на Булс, макар той да не е собственик. Срещу 6 милиона долара заведението получава право да използва името на Джордан през 1990-а. От своя страна мегазвездата е дал мнението си относно менюто и интериора.В края на 90-те години баскетболистът открива свой ресторант в Ню Йорк - Michael Jordan's Steakhouse. По-късно такива отварят врати в Кънектикът, Риджфийлд и Чикаго.Майкъл Джордан - звезден блясък на игрището, купища пари и лукс извън него.