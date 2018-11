Авто Мания Комби и кабриолетите на Opel на ралито за класически автомобили Хесен-Тюринген 09 юни 2017 | 19:30 0 0 0 0 0



Комби моделите с изобилие от пространство и функционалност винаги са били типични за марката Opel и именно с такива производителят от Рюселсхайм ще се включи в това престижно събитие. Посланикът на марката Opel и победител в Льо Ман през 1999 година Йоаким Винкелхок ще управлява Rekord C. Той ще бъде следван от Rekord P2 Car-A-Van, автомобилът за пътна помощ на ADAC Kadett D, линейка Commodore C и един Rekord E принадлежащ на пожарната служба. Класическите комби модели на Opel ще бъдат ескортирани от напълно новия Insignia Sports Tourer, който ще отбележи своя дебют в дилърствата на марката в Германия на 24 юни.



Първият етап ще започне и ще завърши в град Марбург, в провинция Хесен, където ще бъде показан красивият Opel Super 6 Gläser от 1937 година, който със сигурност ще привлече изключително внимание. В неделя кабриолетът ще бъде в ръцете на ерудирания вицепрезидент на Opel Петер Кюсперт, отговорен за продажбите и следпродажбеното обслужване. В допълнение, Opel ще участва и с два далечни предшественика на актуалния кабриолет Cascada – Rekord A и Rekord C от 1976 година. Зрителите и участниците вече очакват с нетърпение 23-тото рали за класически автомобили Хесен-Тюринген, което ще се проведе от 15 до 16 юни. Opel също ще вземе участие с незабравими коли от 155 годишната традиция на фирмата. Първият етап от ралито Хесен-Тюринген ще стартира в Марбург в 09:00 CET в петък, 16 юни. То ще премине през долините Лан и Едер, за да продължи до Диленбург преди автомобилите да се върнат в Марбург през Херборн. На следващата сутрин (08:30 CET на 17 юни), пилотите и техните автомобили ще се насочат към Едербергланд. Почивката за обяд ще бъде в Гемюнден, очаква се първите автомобили да достигнат финала във Фраунберг около 14:45 CET.

