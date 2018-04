Тенис Тийм най-накрая подчини Краля на клея и е на 1/2-финал в Рим 19 май 2017 | 19:17 - Обновена 0 0 0 0 9



Австриецът бе губил чисто три пъти в предишните си дуели с Матадора тази година - на осминафинал в Монте Карло и на финалите в Барселона и Мадрид, но този път подчини господаря на червените кортове. Standing ovation for @ThiemDomi after a great shot in the match against #Nadal at the #ibi17! #ATP pic.twitter.com/KwYsqBE64q — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 19, 2017

Тийм не просто надделя в битката с Надал, но и доминираше в голяма част от двубоя по начин, който никой не е успявал да го направи по толкова категоричен начин на клей в последно време.

The King of Clay is out...@ThiemDomi STUNS Rafa Nadal 6-4 6-3 in Rome! #ibi17 pic.twitter.com/015f0e8jo2 — Tennis TV (@TennisTV) May 19, 2017

Матадора все пак демонстрира непоколебимия си дух и от 1:5 изоставане в започналия ужасяващо за него първи сет спечели три поредни гейма, но само толкова. Тийм направи още два пробива във втората част, включително в десетия гейм, когато Надал сервираше за оставане в мача. Във втория сет резултатът се движеше равен до 3:3, когато Тийм отново успя да реализира пробив за 4:3. В осмия гейм австриецът успя да задържи подаването си, въпреки че Надал имаше три възможности да върне пробива. THAT BACKHAND! @ThiemDomi #ibi17 pic.twitter.com/KBUtgPHUp3 — Tennis TV (@TennisTV) May 19, 2017

Основното предимство на австриеца бяха невероятните му дълбоки и агресивни ретури - 45% успеваемост при първо и 47% успеваемост при второ посрещане, в сравнение с 32% и 35% за Надал.



Серията на испанеца на червени кортове този сезон е прекратена - първа загуба за него в 18-ия му мач, като той остава “само” с титлите от Монте Карло, Барселона и Мадрид. Тийм, който е финалист от последните два турнира на клей, очаква съперника си на полуфиналите в Рим след края на сблъсъка от 22 часа Хуан Мартин дел Потро - Новак Джокович.

Here is how he closed it out.....@ThiemDomi #ibi17 pic.twitter.com/98EJmVQW0b — Tennis TV (@TennisTV) May 19, 2017

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 4824

