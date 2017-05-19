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Волейбол

Денис Бирюков и Константин Бакун подсилиха Белогорие

19 май 2017 | 18:35
Денис Бирюков и Константин Бакун подсилиха Белогорие
Президентът и главен треньор на руския волейболен гранд Белогорие (Белгород) Генадий Шипулин разказал за бъдещето на тима.

“Промени в треньорския щаб ще има задължително. Все още не съм взел окончателно решение, кои ще бъдат моите помощници през новия сезон”, заяви Шипулин. Той обяви, че в Белгород ще играят 28-годишният посрещач Денис Бирюков и 32-годишишният диагонал Константин Бакун, които през този сезон играха за вицешампиона Динамо (Москва).

Договорите на централния блокировач Артьом Смоляр и либерото Роман Мартинюк са изтекли. Двамата най-вероятно ще подсилят Локомотив (Новосибирск), на който треньор е Пламен Константинов.
Либерото Алексей Обмочаев вече подписа нов 3-годишен договор. Посрещачът Ярослав Подлесних преминава в Кузбас, в Белогорие се очаква да пристигнат центровете Олег Сичьов (29 години) и Кирил Макешин (28 години).

Звездата Дмитрий Мусерский, Роман Данилов и Максим Жигалов имат действащи договори с клуба.
Каква раля ще имат през следващия сезон в клуба Сергей Тетюхин, Тарас Хтей и Александър Богомолов, Шипулин обеща да разкаже по-късно след разговор с всеки един от тях.

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