Довициозо бе най-бърз във втората тренировка на мократа "Льо Ман"

Пилотът на Ducati Андреа Довициозо бе с най-смело каране и записа най-добрата обиколка по време на втората свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP на "Льо Ман". След първата тренировка, провела се на суха писта, се появи дъжд, в резултат на което времената бяха доста по-слаби в сравнение със сутринта.

Най-бързата обиколка на Довициозо от 1:41.673 минути бе с четири секунди по-слаба от сутрешната най-добра на Милър, което създаде напрежение у някои пилоти по отношение на квалификацията, а третата тренировка в събота ще бъде от огромно значение.

Топ състезателите, за които не е сигурно участието в квалификацията, отреждаща полпозишън, са Дани Педроса, Хорхе Лоренсо и Довициозо, които приключиха сутрешната тренировка далеч от Милър в подредбата.

Довициозо стана първи следобед, но с минимална преднина спрямо Марк Маркес с Honda. Двамата пък бяха последвани от Данило Петручи, Скот Рединг и Андреа Яноне. Единственото катастрофа бе на пилота на КТМ Пол Еспергаро.

