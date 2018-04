Opel и Masternaut предлагат предварителна заводска инсталация на телематични решения

Opel предприема следващата стъпка към бъдещето, в което ще видим повече информация в автомобилите, оптимална ефективност и повишена безопасност в лекотоварния сектор – всичко това ще спомогне за намаляване на разходите. Заедно с партньорската компания Masternaut, специализирана в областта на телематиката, Opel ще предложи предварително инсталирани телематични решения при Movano и Vivaro. Tова ще превърне марката Opel в първия автомобилен производител с подобен вид предварителна заводска инсталация на цялостна система. Тя осигурява на управителите на фирмени автомобилни паркове (флийт мениджъри) оперативна информация в реално време като местоположението на автомобила и разхода на гориво[1]. Tази информация спомага за повишаването на ефективността и производителността, а оттам и за оптимално оползотворяване на потенциала на парка от лекотоварни автомобили. Първите Opel Vivaro и Movano, оборудвани с тази система, вече могат да бъдат поръчани на пазарите във Великобритания, Германия, Белгия, Холандия и Люксембург. Франция също ще бъде включена по-късно през лятото. Автомобилите, поръчани с това решение ще бъдат управлявани от платформата Masternaut Connect.

“Предварително инсталираните телематични услуги са изключително практични особено за управителите на големи фирмени автопаркове,” сподели Щефен Рашиг, директор лекотоварни автомобили в Opel и Vauxhall. “Тъй като хардуерът се доставя в комплект с автомобила, фактурата за клиента е само една. Веднъж активирана, системата разкрива изобилие от нови възможности пред управлението на автопарка. Тeлематичните услуги спомагат за подобряване на устойчивото опазване на околната среда и едновременно с това спестяват средства. При това от повишената ефективност и оптимизираното управление на разходите могат да се възползват не само големите компании.” В допълнение към това, клиентите ползват предимствата на предварителния заводски монтаж на хардуера и не е необходима уговорка и посещение на сервиз за неговото инсталиране. Освен това, хардуерът се ползва със същата двугодишна гаранция, както и самия автомобил.

Икономия на време

Вземете за пример фирмите за куриерски услуги – за да се осигури ефективно и безпроблемно изпълнение на задачите по доставките, е изключително важно управителят на автопарка или централата на компанията да поддържа непрестанен контакт с водачите на автомобилите и да знае тяхното точно местоположение във всеки момент. Новата поръчка се насочва към куриера, който е най-близо до изпращача и това става без необходимост от многобройни телефонни обаждания и загуба на време. Ако въпреки това някоя от доставките се забави, централният офис незабавно уведомява получателя. Tака повишената надеждност и качество на доставките води до по-бързо извършване на услугата и до повишено задоволство на клиентите, подобрява пазарните позиции на компанията и й осигурява предимство пред конкурентните фирми.

Ефективност на разходите

Тези, на които им предстои да конфигурират своя Vivaro и Movano в бъдеще, вече могат да избират между базовия пакет и пакета Premium. Цените за инсталирането на базовия пакет във Vivaro например започват от 250 евро (всички цени са препоръчителни с включен ДДС за германския пазар). Базовият продукт осигурява водещо на пазара решение за проследяване местоположението на автомобила, включително данни в реално време, както и запаметена информация за автомобила и изминатия от него маршрут. Цената на пакета Premium за Vivaro започва от 295 евро. Версията Premium предлага всички функции, включени в базовия пакет, както и актуална информация с дисплей със зелена, жълта и червена LED светлина в кабината на водача, който показва колко ефективен е стилът на шофиране. За използване на телематичните услуги на Masternaut в автомобилите, оборудвани с базов и Premium пакет[2] ще се начислява допълнителна такса.

Резултатите от актуалните изследвания, проведени от специалистите на Masternaut сред 10 000 автомобила в потребителската им база данни показват, че използването на това технологично решение е намалило разхода на гориво с 220 литра на автомобил, а общите експлоатационни разходи на автопарка са отбелязали намаление в размер на 780 евро на годишна база, реализирайки три до петкратна възвръщаемост на инвестицията в телематичната услуга. Икономичният стил на шофиране води и до снижаване на количествата на емисиите, намалява износването на автомобила и забавя темпа на овехтяването. Всичко това увеличава експлоатационния живот на автомобила и води до повишаване на неговата остатъчна стойност. По този начин се улеснява значително изпълнението на цялостни фирмени стратегии за екологична съвместимост, както и провеждането на специализирани курсове за обучение на водачи.

Безопасно шофиране

Хората, които често пътуват с автомобил до работата си, са изложени на по-висок риск от участие или предизвикване на пътнотранспортни произшествия. Телематичната система на Мasternaut предлага значителни предимства за този кръг потребители, повишавайки чувствително безопасността на водачите. Версията Premium в реално време информира водачите за техния стил на шофиране с данни за скоростта на движение, рязко ускорение или спиране чрез инсталирания в купето модул със звукова и визуална сигнализация. Според специалистите на Masternaut, този вид непосредствена обратна информация дава реални резултати, намалявайки с до 70 процента случаите на превишена над посочената от пътните знаци скорост, с което значително се снижава рискът от възникване на злополуки със служебни автомобили. “Шофирането с превишена скорост, рязката употреба на спирачките и пренебрегването на задължителните почивки през определен период от време често са сред причините за пътнотранспортни произшествия,” пояснява Друв С. Парек, главен изпълнителен директор на Masternaut. “Нашата система осигурява точната информация, от която водачът се нуждае, за да поддържа високо равнище на безопасност във всеки момент и спомага за промяна към изграждане на трайно безопасно поведение зад волана в дългосрочен план.”

Защитата на данните е основен приоритет

Защитата на данните и личната неприкосновеност също са от изключително значение. В това отношение Opel и Masternaut имат ясно и недвусмислено становище - “Сътрудничеството на двете компании гарантира защитата на всички данни в съответствие с нормативните и законови изисквания и в унисон с най-високите стандарти за сигурност,” отбелязва Щефен Рашиг. Така например, при натискане на допълнително предлагания при пакета Premium бутон за защита на личната информация („private”), актуалното местоположение на автомобила се маскира и предаването на данни до централата се преустановява.

[1] Tелематичните услуги се предлагат от Masternaut Limited (“Masternaut”) и за тях важат потребителските условия на Masternaut. Masternaut е независим доставчик на технологична услуга. Opel не е доставчик на услугата и не носи отговорност за телематичните услуги, предлагани от Masternaut.

[2] Contact Masternaut directly for more details. Payable by the customer to Masternaut directly via separate invoice