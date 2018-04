Тенис Машина за асове е сензационен 1/2-финалист в Рим дори без пробив 19 май 2017 | 16:04 - Обновена 0 0 0 0 3



Иснър, който е 24-и в световната ранглиста, отново демонстрира невероятния си сервис и наниза цели 21 аса по пътя към успеха за 2 часа и 37 минути на корта. Любопитното е, че от вече осем мача помежду им американецът има само две победи, но те са в последните им двубои - сега в Рим и на 5 ноември 2016 година на “Мастърс”-а в Париж с 2:0 сета.

The first American since Andy Roddick into the Rome Semi-Final is....@JohnIsner



#ibi17 pic.twitter.com/NMhOf4xalu — Tennis TV (@TennisTV) May 19, 2017

Напълно очаквано Иснър имаше предимство в статистиката по отношение на първия сервис - 75% - 54%, но пък хърватинът не допусна нито един пробив, което в крайна сметка не се оказа решаващо (4 от 6 спасени брейк-точки на Иснър, докато Чилич бе 2/2).



Преди да започне турнира в Рим Иснър имаше само една победа на клей - 6:7, 7:6, 6:3 над Леонардо Майер в Хюстън - а през 2017 година нямаше две поредни победи където и да е. С невероятния си рейд в италианската столица обаче - трисетова победа над Алберт Рамос-Виньолас, успех с два тайбрека над Флориан Майер и 7:6, 6:4 над Стан Вавринка - американецът се превърна в сензационния полуфиналист.

Check out this slide and drop! @cilic_marin #ibi17 pic.twitter.com/i3BkAD7SHs — Tennis TV (@TennisTV) May 19, 2017

