Халеп отново е неудържима на клей

Халеп има само едно поражение на клей от трите турнира, в които е участвала досега - шампионката от Мадрид бе победена само от Лаура Зигмунд на полуфиналите в Щутгарт. Контавейт пък започна от квалификациите в Рим и може да бъде единствено доволна от представянето си в италианската столица, особено при положение че миналата седмица в Мадрид бе елиминирана още в първия кръг от основната схема.

.@Simona_Halep is first through to @InteBNLdItalia Semifinals!



Downs Kontaveit 6-2, 6-4! pic.twitter.com/W8NQNw49lb — WTA (@WTA) May 19, 2017

