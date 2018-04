Моторни спортове Джак Милър оглави първата тренировка от MotoGP на "Льо Ман" с голяма преднина 19 май 2017 | 12:10 - Обновена 0 0 0 0 5 Сателитният пилот на Honda Джак Милър бе най-бърз от всички в първата тренировка от MotoGP на "Льо Ман" с повече от секунда преднина спрямо всеки друг мотоциклетист на пистата. Той бе един от първите пилоти с най-добро време, задържайки го в първите десет минути преди Маверик Винялес да поеме лидерството, а секунди по-късно Лоренсо да подобри още повече обиколката му. P1 for @jackmilleraus in #MotoGP FP1 at #FrenchGP 1'37.467 and over a second quicker than everyone else. P18 @TitoRabat - 1'42.094 (+4.627) pic.twitter.com/tStFvyAWt0 — Team EG 0,0 Marc VDS (@TeamEG00MarcVDS) May 19, 2017 20 минути преди края Марк Маркес записа най-добра обиколка, докато Валентино Роси заемаше 20-ата позиция с изоставане от приблизително три секунди спрямо настоящия шампион. Миналогодишният победител от Холандия Милър направи нова атака с последните си обиколки и подобри времето си с близо три секунди девет минути преди края на сесията, връщайки си първото място. Впоследствие Винялес и Баутиста също записаха по-добри времена от Маркес. Пет минути преди края Милър бе с обиколка със секунда и половина по-добра от предходната си и продължи с още по-добро представяне при следващите опити. Последните минути бяха стимул и за Валентино Роси, който навакса с около десет позиции и в крайна сметка зае осмото място. Маркес си върна втората позиция, а пилотът с най-много победи на емблематичната "Льо Ман" Хорхе Лоренсо остана извън топ 10. Състезанието представлява интерес и за световния шампион от 2007 и 2011 година в MotoGP Кейси Стоунър, който проследи първата тренировка на "Льо Ман" от гаража на Хорхе Лоренсо. Родните любимци Йоан Зарко, Лорис Бас и Силван Жинтоли, който замества контузения Алекс Ринс, завършиха сесията на съответно трета, пета и 20-а позиции.

Още по темата

0 0 0 0 5 АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове" Прочетена 336 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1